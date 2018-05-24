Україна ввела санкції проти "РИА Новости"

Представництво "РИА Новости" в Україні та компанія, через яку здійснювалася його господарська діяльність у Києві, ТОВ "Інтерселект" потрапили до списку санкцій Ради національної безпеки і оборони України.

Про це свідчить додаток до рішення РНБО 2 травня 20018 року, опублікованому на сайті президента України в четвер, 24 травня, передає "Інтерфакс-Україна".

У документі згадані представництво Федерального унітарного підприємства Російське агентство міжнародної інформації РІА "Новости", а також ТОВ "Інтерселект", через яке, за даними СБУ, здійснювалося фінансування роботи "РИА Новости Украина".

Санкції передбачають обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних послуг загального користування, заборону збільшення статутного капіталу компанії, в якій юрособа володіє часткою в статутному капіталі в розмірі 10% і більше, а також блокування доступу до ресурсу "РИА Новости Україна" (rian. com.ua).

Санкції введено на 3 роки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 травня у Києві СБУ провела обшуки в офісі "РИА Новости Україна". Керівнику агентства Кирилу Вишинському було оголошено про підозру у вчиненні державної зради (ч.1 ст.111 КК). Його затримали в порядку ст. 208 КПК.

Підставою для обшуків в агентстві і затримання його керівника стала оперативна інформація, що у 2014-му його відправили до Криму вести підривну діяльність.