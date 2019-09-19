Україна розвінчала гучний фейк Росії щодо Донбасу: в чому суть

Українська делегація в ОБСЄ надала докази використання Росією запальної зброї на Донбасі.

Таким чином, вони спростували фейк РФ про те, що таке озброєння використовується ЗСУ. Про це повідомив зампостпреда України щодо міжнародних організації у Відні Ігор Лоссовський, пише "Укрінформ".

"На засіданні Форуму зі співробітництва в сфері безпеки ОБСЄ українська делегація розвінчала фейк, поширений російською стороною на одному із засідань. Крім цього, ми поінформували наших міжнародних партнерів про конкретні факти використання саме Росією запальної зброї на Донбасі", – пояснив він.

Дипломат уточнив, що делегація РФ раніше заявляла, що ЗСУ нібито використовували запальні снаряди під час обстрілу в Донецькій області в червні. Однак звіти моніторингової місії ОБСЄ свідчать про те, що вони використовувалися саме російськими збройними формуванні в декількох окупованих населених пунктах.

Водночас Росія, яка зобов'язувалася не використовувати такий тип зброї, обстрілює ним Донбас з 2015 року. Так, в січні того року російська 220-мм вогнеметна система залпового вогню "Буратіно" запальної дії була використана при обстрілі біля Веселого Донецької області. Також ще відомо про щонайменше два випадки використання такої зброї.

ОБСЄ kp.ua

Як писав OBOZREVATEL, делегація України покинула зал засідань ОБСЄ, де обговорювали тему свободи слова, у знак протесту проти заяв пропагандистів про "російський Крим".

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