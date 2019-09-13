Один з перших екс-ватажків терористичної "ДНР" Олександр Бородай розмріявся про захоплення нових українських територій.

В інтерв'ю пропагандистським ресурсам він поговорив про долю Донбасу, висловивши впевненість, що окуповані області увійдуть до складу Росії.

"Донбас уже інтегрований в РФ. Територію Донбасу назад інтегрувати в Україну вже неможливо. Всі ці мінські та інші договорняки не варті виїденого їжака. Це всього лише інформаційний шлейф, туман війни", - заявив він.

За словами терориста, "Україна розпадеться", після чого "Росії доведеться інтегрувати ряд територій України".

Як писав OBOZREVATEL, раніше ватажок "ДНР" в Москві заявив, що "ДНР" хоче увійти до складу Росії на правах федеративної округу.

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