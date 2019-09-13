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13 вересня • оновлено в 18:48
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/ Розслідування

"Україна розпадеться": в "ДНР" розмріялись про захоплення нових територій

2.2т Читати матеріал російською

Один з перших екс-ватажків терористичної "ДНР" Олександр Бородай розмріявся про захоплення нових українських територій.

В інтерв'ю пропагандистським ресурсам він поговорив про долю Донбасу, висловивши впевненість, що окуповані області увійдуть до складу Росії.

"Донбас уже інтегрований в РФ. Територію Донбасу назад інтегрувати в Україну вже неможливо. Всі ці мінські та інші договорняки не варті виїденого їжака. Це всього лише інформаційний шлейф, туман війни", - заявив він.

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За словами терориста, "Україна розпадеться", після чого "Росії доведеться інтегрувати ряд територій України".

Як писав OBOZREVATEL, раніше ватажок "ДНР" в Москві заявив, що "ДНР" хоче увійти до складу Росії на правах федеративної округу.

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особа
Олександр Бородай
Місце
Україна
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Barinov Vitaly
Barinov Vitaly
)(yй на рыло этому Бородаю и Путину - )(уйлу вместе с ним !
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Serov Oleg
Serov Oleg
Barinov Vitaly, не ругайся,ботаник..
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