Україна розмінувала міст у Станиці Луганській: в ОБСЄ розповіли, що далі

Українська сторона закінчила роботи з розмінування біля моста в Станиці Луганській на Донбасі.

Про це проінформовано Спеціального представника глави ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Мартіна Сайдіка, повідомляє прес-служба Організації з безпеки і співпраці в Європі.

"Головною темою сьогоднішнього [21 серпня] засідання ТКГ була підготовка до ремонту моста в Станиці Луганській. Учасники ТКГ узгодили подальші необхідні для цього кроки.

Зокрема, сторони вже завтра обміняються через мене письмовими повідомленнями про закінчення розмінування і про готовність почати ремонтні роботи, включаючи усунення фортифікаційних споруд. До речі, я тільки що отримав ці повідомлення від української сторони", – заявив Сайдік.

Ілюстрація. Міст у Станиці Луганській Соцмережі

За його словами, порівнянно з іншими перемир'ями, оголошеними раніше, чинне є найдієвішим.

Спецпредставник додав, що в робочій групі з безпеки, крім питань перемир'я і ситуації в Станиці Луганській, обговорювалася і тема відновлення розведення сил і засобів у Золотому і Петровському.

Економічна робоча група, серед інших тем, також обговорювала питання, пов'язані з водопостачанням в ОРДО і ОРЛО та фінансове становище підприємства "Вода Донбасу".

"Політична робоча група, як і на минулому засіданні, продовжила дискусії з питань своєї традиційної порядку денного – імплементації "формули Штайнмайера", амністії і місцевих виборів в ОРДО і ОРЛО", – повідомив Сайдік.

Мартін Сайдік Факти

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно російський пропагандист, політолог Олексій Рощин заявив, що Росія розв'язала війну на Донбасі нібито для того, щоб змусити Україну визнати анексію Криму. Насправді, за словами "журналіста", цей регіон агресору не потрібен і навіть завдає шкоди.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!