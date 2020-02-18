Україна ризикує "здати" Донбас: офіцер США назвав загрозу

Офіцер ВМС США у відставці Гарі Табах заявив, що введення на окуповану територію Донбасу миротворчої місії ООН може означати "здачу цієї території".

"Все залежатиме від того, як домовляться", – сказав він OBOZREVATEL.

"По-перше, яким буде склад миротворчих військ, солдати з яких країн у них входитимуть. По-друге, де вони перебуватимуть: на державному кордоні чи на лінії розмежування", – пояснив офіцер.

Миротворці ООН, бійці ЗСУ, колаж

За його оцінками, "Путін погодиться на те, щоб миротворчі війська стояли на боці "ЛНР", "ДНР" і України, він не погодиться, щоб вони були на державному кордоні". У цьому контексті він зауважив, що присутність миротворчих сил на лінії розмежування означатиме, що "там не зовсім ваша територія, як-от в Абхазії".

Він додав, що, "якщо війська ООН будуть розташовуватися на всій окупованій території України, і ви захочете зайти та зайняти свою територію, ви не зможете цього зробити, тому що там війська ООН. Це означає, що цю територію ви нібито здали під управління ООН".

Офіцер зауважив, що навіть якщо миротворча місія ООН – тимчасовий захід, вона може тривати дуже довго. "В Абхазії це теж було тимчасово, але коли прийшли росіяни, вони миротворців звідти вигнали – і все. Миротворці, які стоять на Синаї, стоять там вічно. І скільки вони ще там пробудуть – невідомо".

"Немає нічого більш постійного, ніж тимчасове. Це стосується і збройних конфліктів", – підсумував Табах.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив про те, що має намір актуалізувати питання введення миротворчих сил ООН на Донбас на Генасамблеї ООН.

Як писав OBOZREVATEL, колишній постпред України при ООН і новопризначений посол у США Володимир Єльченко заявив, що на певному етапі переговорів із міжнародним співтовариством Україні доведеться виносити на розгляд, зокрема Ради безпеки ООН, питання про введення миротворців ООН на Донбас.

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