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Україна проводить випробування небезпечної ракети

6.9тЧитати новину російською

Україна проводить випробування крилатої ракети.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL повідомив глава "Укроборонпрому" Павло Букін. За його словами, Україна давитиме Росію якістю озброєнь.

"Зараз проводяться випробування крилатої ракети. Ви бачили результати застосування крилатих ракет Ізраїлю по об'єктах у Сирії. Це ракета, яка складно фіксується об'єктами ППО, тому що не йде по балістичній траєкторії. Вона може змінювати напрямок у повітрі і при цьому мати велику уражальну силу" , - зазначив Букін.

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Він наголосив, що Україна намагається приділити увагу напрямкам, які завдають противнику максимальних втрат за короткий термін.

"Нерозумно розраховувати, що ми задавимо Росію кількістю солдатів. Тому будемо давити якістю озброєнь", - підсумував Букін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна завершила випробування ракети "Вільха".

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Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
Об'єкт
Укроборонпром
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Шевченко Олег
Шевченко Олег
Думаю она опасна прежде всего для Украины :)
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Pavlov Dmiyty
Pavlov Dmiyty
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков, укроруснявый гибрид, какое бы ты ни выбрал себе погоняло от тебя на версту несет козлинной вонью и рагулячьей тупостью. Продай почку и купи себе немного мосга.
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Андропов Михаил
Андропов Михаил
Шевченко Олег, Завязывай с алкоголем.
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