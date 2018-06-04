Україна проводить випробування небезпечної ракети

Україна проводить випробування крилатої ракети.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL повідомив глава "Укроборонпрому" Павло Букін. За його словами, Україна давитиме Росію якістю озброєнь.

"Зараз проводяться випробування крилатої ракети. Ви бачили результати застосування крилатих ракет Ізраїлю по об'єктах у Сирії. Це ракета, яка складно фіксується об'єктами ППО, тому що не йде по балістичній траєкторії. Вона може змінювати напрямок у повітрі і при цьому мати велику уражальну силу" , - зазначив Букін.

Він наголосив, що Україна намагається приділити увагу напрямкам, які завдають противнику максимальних втрат за короткий термін.

"Нерозумно розраховувати, що ми задавимо Росію кількістю солдатів. Тому будемо давити якістю озброєнь", - підсумував Букін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна завершила випробування ракети "Вільха".