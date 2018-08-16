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Україна повернула під контроль частину Донбасу: в ЗСУ повідомили деталі

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З початку проведення операції об'єднаних сил на Донбасі 30 квітня 2018 року Збройні сили взяли під контроль 15 кв. км української території.

Про це на прес-конференції у Сєверодонецьку Луганської області в четвер, 16 серпня, повідомив командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв, передає "Інтерфакс-Україна".

"Під час стабілізаційних дій від початку проведення операції нам вдалося забезпечити та підтримувати повний контроль над лінією розмежування, належний рівень безпеки та стабільності в усіх районах. Обладнання лінії забезпечення на волноваському, горлівському, сєвєродонецькому та світлодарську напрямках дало змогу взяти під контроль близько 15 кв. км української території. Це з урахуванням населених пунктів", - сказав генерал.

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Він уточнив, що під український прапор були повернуті населені пункти Південне (Донецька область) і Золоте-4 (Луганська область).

"Там розпочалася нормалізація життя людей, повернення їх в українське правове поле та захист їхніх законних прав", - зазначив Наєв.

Командувач особливо наголосив, що всі ці процеси відбувалися без порушення Мінських домовленостей.

Він нагадав, що українські військові дотримуються домовленостей про припинення вогню з 1 липня, лише відповідаючи на провокації російських окупаційних військ, які відверто нехтують цими домовленостями.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ЗСУ заговорили про звільнення Донбасу.

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Теми
Російсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Сергій Наєв
Місце
Україна
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Стёпа Дядя
Стёпа Дядя
А Путлер твой не нарушил договоренность по Крыму даун
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Карнюшин Александр
Карнюшин Александр
Тільки за як потрібно у бій я не проти присоєденитись
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СвоЙский МакСим
СвоЙский МакСим
Т.е. Украина открыто признаёт, что она нарушает Резолюцию ООН о поддержке Соглашения Минск-2, где чётко оговорена линия разграничения сторон, и их обязанность не нарушать условия Минск-2.
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Попович Дмитрий
Попович Дмитрий
Матвеев Сергей, руссокозлы текст не читают - не духовно. Блеять по методичке - вот что духовно!!!
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Матвеев Сергей
Матвеев Сергей
СвоЙский МакСим, тук тук чи є хто вдома? "Особо подчеркнул что минские договоренности не нарушаются"
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