Україна повернула під контроль частину Донбасу: в ЗСУ повідомили деталі

З початку проведення операції об'єднаних сил на Донбасі 30 квітня 2018 року Збройні сили взяли під контроль 15 кв. км української території.

Про це на прес-конференції у Сєверодонецьку Луганської області в четвер, 16 серпня, повідомив командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв, передає "Інтерфакс-Україна".

"Під час стабілізаційних дій від початку проведення операції нам вдалося забезпечити та підтримувати повний контроль над лінією розмежування, належний рівень безпеки та стабільності в усіх районах. Обладнання лінії забезпечення на волноваському, горлівському, сєвєродонецькому та світлодарську напрямках дало змогу взяти під контроль близько 15 кв. км української території. Це з урахуванням населених пунктів", - сказав генерал.

Він уточнив, що під український прапор були повернуті населені пункти Південне (Донецька область) і Золоте-4 (Луганська область).

"Там розпочалася нормалізація життя людей, повернення їх в українське правове поле та захист їхніх законних прав", - зазначив Наєв.

Командувач особливо наголосив, що всі ці процеси відбувалися без порушення Мінських домовленостей.

Він нагадав, що українські військові дотримуються домовленостей про припинення вогню з 1 липня, лише відповідаючи на провокації російських окупаційних військ, які відверто нехтують цими домовленостями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ЗСУ заговорили про звільнення Донбасу.

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