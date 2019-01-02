Україна посилила Азовське море сучасним судном-перехоплювачем: фотофакт

Модернізований катер проекту UMS-1000 вступив у Маріупольський загін морської охорони Державної прикордонної служби України.

Як повідомляє урядовий портал у Facebook, він має відмінні характеристики.

Так, у катера потужні двигуни з двоконтурної системою охолодження, два водомети з реверсивно-керувальними пристроями для забезпечення руху катера вперед і назад, дизель-генератор потужністю 8 кВт для забезпечення роботи агрегатів і систем у найбільш напруженому режимі.

Катер проекта UMS-1000 Урядовий портал у Facebook

Зазначається, що під час випробувань катер показав швидкість у 45,5 вузла (84 км/ч) і це не швидкісна межа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна заявила про нарощування сил в Азовському морі у відповідь на агресію Росії у Керченській протоці.

Нагадаємо, що 25 листопада корабель РФ протаранив буксир ВМС України у Чорному морі на виході з Керченської протоки, Росія застосувала зброю проти українських військових кораблів, захопивши три судна.