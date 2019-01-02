Україна посилила Азовське море сучасним судном-перехоплювачем: фотофакт

Модернізований катер проекту UMS-1000 вступив у Маріупольський загін морської охорони Державної прикордонної служби України.
Як повідомляє урядовий портал у Facebook, він має відмінні характеристики.
Так, у катера потужні двигуни з двоконтурної системою охолодження, два водомети з реверсивно-керувальними пристроями для забезпечення руху катера вперед і назад, дизель-генератор потужністю 8 кВт для забезпечення роботи агрегатів і систем у найбільш напруженому режимі.
Катер проекта UMS-1000
Урядовий портал у Facebook
Зазначається, що під час випробувань катер показав швидкість у 45,5 вузла (84 км/ч) і це не швидкісна межа.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна заявила про нарощування сил в Азовському морі у відповідь на агресію Росії у Керченській протоці.
Нагадаємо, що 25 листопада корабель РФ протаранив буксир ВМС України у Чорному морі на виході з Керченської протоки, Росія застосувала зброю проти українських військових кораблів, захопивши три судна.
28 листопада Росія заблокувала вхід і вихід суден в українських портах Маріуполя і Бердянська в Азовському морі.
7 грудня стало відомо, що в Керченській протоці застрягли 140 суден.
Міністр інфраструктури України Володимир Омелян розповів, що доба простою кожного п'ятого судна оцінюється від 10 до 50 тисяч доларів.
19 грудня повідомили, що Україна планує здійснити новий прохід через Керченську протоку із залученням міжнародних партнерів.
Також міністр оборони Степан Полторак попередив, що українські кораблі продовжать ходити у цьому регіоні, оскільки мають на це повне право.
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