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Україна посилила Азовське море сучасним судном-перехоплювачем: фотофакт

2.2тЧитати матеріал російською

Модернізований катер проекту UMS-1000 вступив у Маріупольський загін морської охорони Державної прикордонної служби України.

Як повідомляє урядовий портал у Facebook, він має відмінні характеристики.

Так, у катера потужні двигуни з двоконтурної системою охолодження, два водомети з реверсивно-керувальними пристроями для забезпечення руху катера вперед і назад, дизель-генератор потужністю 8 кВт для забезпечення роботи агрегатів і систем у найбільш напруженому режимі.

Катер проекта UMS-1000

Катер проекта UMS-1000

Урядовий портал у Facebook

Зазначається, що під час випробувань катер показав швидкість у 45,5 вузла (84 км/ч) і це не швидкісна межа.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна заявила про нарощування сил в Азовському морі у відповідь на агресію Росії у Керченській протоці.

Нагадаємо, що 25 листопада корабель РФ протаранив буксир ВМС України у Чорному морі на виході з Керченської протоки, Росія застосувала зброю проти українських військових кораблів, захопивши три судна.

Читайте всі новини по темі "Загострення в Азовському морі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Загострення в Азовському морі
Місце
УкраїнаМаріуполь
Тег
Азовське море
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Проходил мимо
Проходил мимо
Дальность плавания - 100 км. Ну очень грозный катер)
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Это для контроля своих 14 метров от берега?
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
КАТЭР-ПЭРЭХОПЛЮВАЧ - ЦЭ КРУТО! Тремтiть, москалi!!!! Пливе човен, води повен, Та все хлюп-хлюп-хлюп-хлюп!.. (3) Іде козак до дівчини Та все тюп-тюп-тюп-тюп! (3)
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