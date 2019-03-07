Україна покарає спостерігачів на путінських ''виборах'' у Криму: що відомо

Кабінет міністрів України підготував пакет санкцій проти іноземців, які були задіяні як спостерігачі на нелегітимних виборах президента Росії в окупованому Криму.

Подробиці цього рішення розкрив в ефірі ObozTV заступник міністра з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

На питання, хто саме потрапив під санкції з боку України, Тука відповів: "Прізвища називати поки не можу, а щодо країн – це Німеччина, Франція, Швеція, Ізраїль, США, Кіпр, Іспанія, Італія, Фінляндія, Сербія, Норвегія і Великобританія".

Чиновник уточнив, що остаточне рішення про накладення санкцій приймає Рада безпеки й оборони України, а уряд лише виносить свої пропозиції на розгляд РНБО.

На його думку, позитивне рішення щодо санкцій може бути прийнято на найближчому засіданні РНБО: "Не бачу жодного сенсу тягнути з цим питанням. Всі відповідні дані на цих персон уже зібрані, тому не бачу сенсу в будь-якій затримці".

Санкції, які пропонується ввести, полягають у тому, що цим людям буде заборонений в'їзд в Україну. Також будуть заблоковані їхні активи і вилучено майно, якщо воно є на території України.

Тука додав, що його міністерство підготувало ще один пакет санкційних пропозицій, який зараз розглядається урядом. Але він не зміг сказати, коли саме буде ухвалено рішення щодо нього.

Заступник міністра пояснив алгоритм накладення санкцій: "Спочатку певні відомства готують свої пропозиції, потім на засіданні уряду ці позиції розглядаються. Якщо вони схвалюються, то схвалюється рішення і виноситься на засідання Радбезу. Після цього президент підписує відповідний указ".

Георгій Тука uk.wikipedia.org

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент США Дональд Трамп 4 березня ухвалив рішення про продовження на рік санкцій, введених проти Росії в 2014 році через агресію по відношенню до України.

29 грудня 2018 року набуло чинності рішення Євросоюзу про продовження економічних санкцій проти Росії на півроку, до 31 липня 2019-го. Обмежувальні заходи проти Росії спрямовані на фінансовий, енергетичний і оборонний сектори, а також на сфери, пов'язані з виробництвом товарів подвійного призначення.

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