"Україна нас зробила!" Гіркін розніс Росію за прокол в обміні

Ексватажок "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) заявив, що під час обміну полоненими Україна опинилася у більш виграшному становищі, ніж Росія.

Він висловив невдоволення звільненням Миколи Карпюка та Станіслава Клиха, які воювали в Чечні проти Росії, а також тим, що країна-агресор нібито здійснила обмін за схемою 35 на 34. Своїми претензіями він вибухнув в ефірі пропагандистського телеканалу "РОЙ-ТВ" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Обмін все-таки відбувся. "Велика" перемога – нам віддали 34 у результаті, вони отримали 35, враховуючи двох злісних злочинців, які воювали в першій чеченській кампанії, це я Клиха і Карпюка маю на увазі. Це командири батальйону "Вікінг", які катували і розстрілювали наших полонених строковиків у Грозному в 1993-1994 роках!" – скипів Гіркін.

Ігор Гіркін "24 канал"

"А в результаті хоч і незначно, але нас зробили. З точки зору України нас зробили. І нас зробили знову без відповіді. Заради розмови з цим п*д*р*стом Макроном французьким, наш "чудовий" президент зробив вигляд, що все добре і прекрасно! Він завжди поступається за рахунок своїх!" – додав терорист.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Україна і Росія в суботу, 7 вересня, провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35. Літаки зі звільненими сіли у Москві та Києві.

Україні віддали всіх захоплених Росією моряків і 11 політв'язнів. Останніх у результаті тривалих переговорів помилував своїм указом президент РФ Володимир Путін.

Зі свого боку Україна виключила зі списку на обмін громадянина РФ Руслана Гаджиєва. Він служив танкістом батальйону терористів "ЛНР" "Август".

Однак Росія отримала важливого фігуранта справи про катастрофу МН17 Володимира Цемаха. Президент України Володимир Зеленський розповів, що перед видачею терориста "ДНР" того допитали слідчі з Нідерландів.

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