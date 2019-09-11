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11 вересня • оновлено в 22:24
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/ Розслідування

"Україна нас зробила!" Гіркін розніс Росію за прокол в обміні

31.6т Читати матеріал російською

Ексватажок "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) заявив, що під час обміну полоненими Україна опинилася у більш виграшному становищі, ніж Росія.

Він висловив невдоволення звільненням Миколи Карпюка та Станіслава Клиха, які воювали в Чечні проти Росії, а також тим, що країна-агресор нібито здійснила обмін за схемою 35 на 34. Своїми претензіями він вибухнув в ефірі пропагандистського телеканалу "РОЙ-ТВ" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Обмін все-таки відбувся. "Велика" перемога – нам віддали 34 у результаті, вони отримали 35, враховуючи двох злісних злочинців, які воювали в першій чеченській кампанії, це я Клиха і Карпюка маю на увазі. Це командири батальйону "Вікінг", які катували і розстрілювали наших полонених строковиків у Грозному в 1993-1994 роках!" – скипів Гіркін.

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Ігор Гіркін

Ігор Гіркін

"24 канал"

"А в результаті хоч і незначно, але нас зробили. З точки зору України нас зробили. І нас зробили знову без відповіді. Заради розмови з цим п*д*р*стом Макроном французьким, наш "чудовий" президент зробив вигляд, що все добре і прекрасно! Він завжди поступається за рахунок своїх!" – додав терорист.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Україна і Росія в суботу, 7 вересня, провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35. Літаки зі звільненими сіли у Москві та Києві.

  • Україні віддали всіх захоплених Росією моряків і 11 політв'язнів. Останніх у результаті тривалих переговорів помилував своїм указом президент РФ Володимир Путін.

  • Зі свого боку Україна виключила зі списку на обмін громадянина РФ Руслана Гаджиєва. Він служив танкістом батальйону терористів "ЛНР" "Август".

  • Однак Росія отримала важливого фігуранта справи про катастрофу МН17 Володимира Цемаха. Президент України Володимир Зеленський розповів, що перед видачею терориста "ДНР" того допитали слідчі з Нідерландів.

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Тема
Обмін полоненими
Особи
Ігор Гиркин (Стрєлков) Станіслав Клих Микола Карпюк
Місце
Україна
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Игорь Игорь
Игорь Игорь
Гиркин, агент 80ти процентник. Типа критикует Путина и ФСБ. А когда надо, изредка, делает вброс нужной информации. Клыха ни кто в Чечне не видел и не помнит. Он всю жизнь активно участвовал в пророссийской организациях и акциях. Был участником антимайдана. Теперь Украине впаривают троянского коня номер два - Клыха. Первым была Савченко.
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Махов Макс
Махов Макс
Украина имеет Расею во все дыНЫры. Да, баяре]{ацапыфашисты? Бгггггаааа
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Гиркин популерен в цеевропе.
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Махов Макс
Махов Макс
Гусеница Галина, целюлитная гусеница, мечтающая стать бабчкай! Бгггггаааа
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Махов Макс
Махов Макс
Гусеница Галина, це бачка зелена, як гимно. Бгггггаааа
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