Україну накрив погодний армагеддон: багато жертв. Фото та відео

У понеділок, 11 березня, Україну накрила бурхлива негода. Швидкість вітру досягала 15-20 м/с, а в Карпатах та Прикарпатті — 29-34 м/с.

Ураганний вітер обривав гілки, а місцями і повністю виривав дерева. Також постраждали дахи будівель, зупинки транспорту, дорожні знаки, білборди та інше.

Так, у Бердичеві (Житомирська область) через пориви вітру кілька мікрорайонів залишилися без електрики та води.

Дерева на вулицях міста повалило з корінням. Зокрема зламано дві ялинки на Центральній площі біля міськвиконкому, ще одна впала поблизу меморіалу "Слава героям!". При вході до Північного ринку (район М'ясокомбінату) вітер зніс торгові прилавки. Також дерево перекрило одну зі смуг траси Бердичів-Житомир.

Бердичів berdichev.biz

Бердичів berdichev.biz

Бердичів berdichev.biz

В смт Коростишів сильними поривами вітру зірвало покрівлю магазину. Металевий лист розміром 11х14 метрів впав на двох жінок. В результаті мати загинула на місці і важко травмована її дочка 1995 р. н.

Коростишів berdichev.biz

Коростишів berdichev.biz

У Тернопільській області пориви вітру завдали великої шкоди в Теребовлянському, Борщівському, Чортківському, Заліщицькому та Підволочиському районах.

Так, у селі Поділля Заліщицького району в результаті сильного пориву вітру зірвало покрівлю з будівлі свинарника. У місті Чортків на вулиці Шевченка зірвало покрівлю з будівлі готелю. В смт Підволочиськ пошкоджено покрівлю на будівлі районної лікарні. У селах Пилявка, Ланівці, Хмелівка вітер пошкодив дахи школи, а в селі Залісся зруйновано частину даху дитсадка.

У селі Ілавче вітер пошкодив баню церкви. В Іванівці через пориви вітру впала недобудована водонапірна вежа.

Крім того, в результаті сильних поривів шквального вітру трапилося пошкодження шиферної покрівлі даху будівлі 8-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС України в Тернопільській області.

Тернопільська область nday.te.ua

Тернопільська область nday.te.ua

Тернопільська область nday.te.ua

Тернопільська область nday.te.ua

Тернопільська область nday.te.ua

У Вінниці ураганний вітер завдав більшої шкоди. В результаті погіршення погодних умов в області вже загинули двоє людей — 11-річна дівчинка і 29-річна жителька Хмільника.

В обласному центрі шквальний вітер повалив дерева, розвернув рекламні щити і дорожні знаки. У місті на дорогах утворилися затори.

Вінниця vinbazar.com

Вінниця vinbazar.com

Вінниця vinbazar.com

Вінниця vinbazar.com

Вінниця vinbazar.com

Вінниця vinbazar.com

Вінниця vinbazar.com

У Миколаївській області, в Первомайську вітер з дощем досягали швидкості 20 м/с. У деяких місцях в місті повалило дерева, з окремих будинків приватного сектора зірвані листи бляхи з покрівлі. На трасі між Первомайськом та Південноукраїнськом лежать десятки повалених стихією дерев.

Миколаївська область novosti-n.org

Миколаївська область novosti-n.org

Миколаївська область novosti-n.org

У самому Миколаєві через сильні пориви вітру на маршрутку з пасажирами впало дерево. В аварії постраждали двоє дітей 4 і 7-8 років, їх терміново доправили в лікарню. Водій маршрутки отримав незначні поранення.

Миколаїв novosti-n.org

Миколаїв novosti-n.org

Миколаїв novosti-n.org

Миколаїв novosti-n.org

У Львівській області вітер знеструмив 152 населених пункти, ще 103 частково залишилися без електропостачання. Ураганом пошкоджені житлові та адміністративні будинки. Так, у селі Раковець під Львовом з місцевої сільради вітром зірвало дах.

У самому обласному центрі вітром зірвало листи покрівлі на торговельних павільйонах, розташованих на Левандівському ринку. Комунальники зазначили, що в місті повалено 30 дерев. За попередньою інформацією, жертв вдалося уникнути.

Львівська область zaxid.net

Львівська область zaxid.net

Львівська область zaxid.net

Львівська область zaxid.net

Львівська область zaxid.net

Львівська область zaxid.net

Львівська область zaxid.net

Львівська область zaxid.net

Львівська область zaxid.net

В Одеській області ураганний вітер повалив десятки дерев в різних районах регіону. Деякі з них блокували рух транспорту дорогами.

У самій Одесі знову сильний вітер (до 25 м/с) здійняв у повітря стільки пилу, що утворилася буря. Пилові хмари пилу насувалися на місто із заходу. Вони вже накрили Малиновський, Київський і Суворовський райони.

Одеська область dumskaya.net

Одеська область dumskaya.net

Одеса dumskaya.net

Одеса dumskaya.net

В Івано-Франківській області місцями швидкість вітру досягала 34 м/с. Через негоду зараз без електрики залишилися 17 населених пунктів повністю та 11 частково.

А в місті Калуш повалені дерева пошкодили два авто поліції, які стояли райвідділу. У машин розбиті вікна і пошкоджено кузови.

Також шквальний вітер повалив дерева на дорогу, чим ускладнив проїзд. До ліквідації наслідків залучили 52 особи особового складу ДСНС на 16 одиницях техніки.

Івано-Франківськ galka.if.ua

Івано-Франківськ galka.if.ua

Івано-Франківськ galka.if.ua

Івано-Франківськ galka.if.ua

На Закарпатті вітром знесло дах Невицького замку, що розташований під Ужгородом. Буря знесла дах з історичної будівлі, яку побудували ще у XIII столітті. Під час обвалення ніхто не постраждав.

Невицький замок Facebook

Невицький замок Facebook

Невицький замок Facebook

У Києві шквальним вітром знесло дах будинку біля станції метро "Золоті ворота", обійшлося без жертв.

Київ Соцмережі

Також по всій столиці через вітер попадали дерева. Так зупинці Івана Шевцова впало сухе дерево, в результаті чого постраждала 45-річна жінка. На вулиці Ізюмській, Вернадського і на Святошинській площі також впали дерева.

Київ Соцмережі

Київ Соцмережі

Київ Соцмережі

Київ Соцмережі

Київ Соцмережі

Київ Соцмережі

Київ Соцмережі

Київ Соцмережі

Київ Соцмережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик уточнила прогноз погоди в Україні на 11 березня.

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