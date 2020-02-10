Україну накрила хвиля фальшивих документів: чим загрожує та як відрізнити підробку

Купити лікарняний в Україні, виявляється, дуже легко. І зараз йдеться не про змову з конкретним лікарем, а про діяльність сайтів-посередників. Всього 300-500 гривень – і можна відпочивати тиждень. Але варто розуміти, що ці "документи" – фальшивка. У цьому переконалися журналісти OBOZREVATEL, провівши власне розслідування.

Про те, як роботодавцю відрізнити справжній лікарняний від "липи", чим загрожує таке придбання та чому процвітає ринок фальсифікованих документів – у нашому матеріалі.

"Вкажемо ГРВІ та гострий бронхіт"

Журналісти OBOZREVATEL зайшли на один із безлічі сайтів, що пропонують різні довідки (про вагітність, для водіїв, дозвіл на відвідування басейну тощо) та лікарняні.

Ресурс переконує, що надає справжні документи, жодних підробок.

Шахраї дають 100% гарантії справжньості лікарняного

Ліворуч – прейскурант на одному з сайтів Праворуч – листок непрацездатності (лікарняний) вартістю 480 грн, який замовили журналісти OBOZREVATEL на цьому ресурсі. Він виявився фальшивкою (про це нижче)

Ми зателефонували за вказаним номером. Слухавку взяв чоловік, який попросив заповнити попередню заявку на сайті. Також він повідомив, що уже завтра посилку зможуть доставити нам "Новою поштою". Оплата – після отримання.

"У діагнозі вкажемо ГРВІ, гострий бронхіт", – запевнив наш співрозмовник (нижче – розмова з продавцем фальшивок).

Зазначимо, що у "виробника" були свої правила. Він заявив, що не робить довідки співробітникам державних установ, оскільки там їх уважно перевіряють.

Також "рішала" відмовився виписати листок непрацездатності на два тижні. Замість цього нам був запропонований варіант із двома окремими документами – на п'ять днів кожен.

Зауважимо, що, згідно із законодавством, лікарняний на п'ять днів відшкодовує роботодавець. Понад цей термін – Фонд соціального страхування України, де ретельно аналізують бланки. Здається, наш співрозмовник про все це знав, тож просто вирішив не ризикувати самому та не вселяти надій своїм клієнтам (погана слава, втрата грошей – кому треба?).

Як відрізнити підробку

Як і було обіцяно, наступного дня журналісти OBOZREVATEL отримали замовлену довідку. На вигляд начебто все ок – два бухгалтери з різних компаній сказали, що це "цілком звичайний лікарняний", а ось третій засумнівався.

Що збентежило? Якщо одночасно розглядати куплений документ і "старий" – стовідсотково справжній – різницю добре видно.

Що не так із придбаним "лікарняним"?

1. На бланку відсутні водяні знаки, хоча візерунок схожий.

2. Розмір бланка менший (вужчий), ніж у справжнього лікарняного.

3. "Биті" шрифти. Саме ця відмінність найбільше впадає в око. Нижче на фото видно, що в цього документа всі написи чіткі, у фальшивки ж, навпаки – ніби роздруковані на принтері. Відрізняється і сам папір.

Зверху – фальшивка, знизу – оригінал За ближчого розгляду помітні відмінності

Шахраї "беруть" реального лікаря

На бланку лікарняного, який нам надіслали, стояли "мокрі печатки" КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №4" Дніпровського району Києва, що реально існує. Також була печатка лікарки, яка, як з'ясувалося, справді там працює.

Журналісти OBOZREVATEL з'їздили в ЦПМСД №4 та поспілкувалися з її директоркою Надією Поливановою, а також із сімейною лікаркою, чиє ім'я було зазначено в фальшивій довідці.

КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №4" Дніпровського району Києва

КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №4" Дніпровського району

З'ясувалося, що штамп медустанови й печатка лікаря на підробленому бланку кардинально відрізняються від справжніх. Також в адміністрації запевнили, що крадіжки або втрати штампів не було.

Зверху – штамп і печатка, які використовують у ЦПМСД №4 Знизу – їхні підробки. Відмінності разючі

Також Поліванова вказала на невідповідності в заповненні "нашого" листка непрацездатності. За її словами, є чітка інструкція видачі таких документів, яка регулюється наказом № 455 Міністерства охорони здоров'я України.

"По-перше, в графі "діагноз первинний" нічого не пишеться. В амбулаторній карті пацієнт повинен дати згоду про розголошення даних про своє захворювання. По-друге, відповідно до інструкції, лікар ставить печатку під час відкриття та закриття. Тобто має бути два штампи", – пояснила вона.

У випадку з "нашим" лікарняним, була всього одна печатка.

У "правильному" лікарняному зазвичай не вказується діагноз

Також директорка медцентру додала, що всі подібні документи в них суворо обліковуються. Бланк із серією та номером, який ми показали, в медустанові не отримували.

До речі, OBOZREVATEL не перший, хто звернувся до них щодо фальшивої довідки. "Раніше телефонувала бухгалтерка однієї з фірм, яка отримала лікарняний від співробітника. Вона питала, чи видавала наша лікарка такий лікарняний листок", – розповіли в ЦПМСД №4.

Від звільнення до "криміналки"

Що ж загрожує працівнику, який приніс фальшивий лікарняний? Щонайменше, такого працівника можуть звільнити за прогул, розповіла OBOZREVATEL юристка Gracers Law Firm Людмила Куса.

"Відповідно до ст. 40 КЗпП України, однією з причин розриву трудового договору роботодавцем є прогул (зокрема, відсутність на робочому місці більш як три години). У такий спосіб, якщо роботодавець з'ясує, що підлеглий надав фальшивий лікарняний, він може визнати причини, за якими той пропустив робочі дні, неповажними", – розповіла вона.

Експертка наголосила, що є ризик того, що роботодавець направить несправжній листок непрацездатності у правоохоронні органи для з'ясування обставин. "У такому разі можна вже говорити про кримінальну відповідальність. Це ст. 358 Кримінального кодексу України", – резюмувала Людмила Куса.

Йдеться про підробку документів, печаток, штампів та бланків. За це передбачається штраф 17 тис. грн, арешт на шість місяців або обмеження волі до двох років.

Великі проблеми чекають і торговця меддовідками. Крім покарань, передбачених ст. 358 КК, людину можуть "взяти" за шахрайство (ст. 190 КК). Максимальне покарання – до восьми років позбавлення волі.

Ринок процвітає

Незважаючи на кримінальну відповідальність, сфера продажу фальшивих довідок в Україні процвітає, розповів заступник голови правління Всеукраїнської громадської організації "Союз споживачів України" Олег Цильвік. Одна з причин – складність у виявленні таких підприємців і пасивність правоохоронців.

"Робилися контрольні закупівлі, але це нічим в результаті не закінчувалося, оскільки поліція не проводила належного розслідування. У кращому разі "продавців" опитували й відпускали. Покарання жорсткого за це немає. Тому ринок процвітає. Є попит, знайдеться і той, хто буде його задовольняти", – резюмував він.

(Далі буде...)

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram