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Україна могла стати частиною нового СРСР під владою Путіна - Чорновіл

4.3тЧитати новину російською

Спочатку українська незалежність готувалася як дуже поганий компроміс, на який були готові піти комуністи, щоб зберегти для себе певні умови.

Про це ObozTV розповів народний депутат України III-VI скликань Тарас Чорновіл. Він впевнений - якби незалежність була "спущена" від комуністів, сьогодні Україна була б частиною оновленого Радянського Союзу під владою Путіна.

"І я можу тільки уявити, чим би це закінчилося. Тому що все одно воля до опору в українців уже наростала. Це були б чергові повстання, чергові війни, чергова кров. Набагато більше б цього всього було", - заявив Чорновіл.

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За словами екс-депутата, якби не робота, яку вів його батько, якби не було Львівської обласної ради та Галицької асамблеї, яка об'єднала зусилля західних областей саме під егідою незалежності, Україна б отримала незалежність, побудовану виключно на комуністичних умовах.

"Тим не менш, цьому вдалося запобігти. Нехай це був компроміс, але це був компроміс між державниками, а не повністю акція самих комуністів", - підсумував Чорновіл.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, майбутні президентські і парламентські вибори 2019 року, на думку Леоніда Кравчука, можуть стати останніми в історії України.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щодня по буднях о 18:00 на ObozTV.

Читайте всі новини по темі "День Незалежності" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
День НезалежностіПряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особа
Тарас Чорновіл
Місце
Україна
Об'єкти
УкраїнаСРСР
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Графский Степан
Графский Степан
Хохолжопые теперь ни в Советский, ни в Европейский и вообще ни в какие союзы не входят. С этими нищебродами никто не хочет иметь дел
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