Україна могла стати частиною нового СРСР під владою Путіна - Чорновіл

Спочатку українська незалежність готувалася як дуже поганий компроміс, на який були готові піти комуністи, щоб зберегти для себе певні умови.

Про це ObozTV розповів народний депутат України III-VI скликань Тарас Чорновіл. Він впевнений - якби незалежність була "спущена" від комуністів, сьогодні Україна була б частиною оновленого Радянського Союзу під владою Путіна.

"І я можу тільки уявити, чим би це закінчилося. Тому що все одно воля до опору в українців уже наростала. Це були б чергові повстання, чергові війни, чергова кров. Набагато більше б цього всього було", - заявив Чорновіл.

За словами екс-депутата, якби не робота, яку вів його батько, якби не було Львівської обласної ради та Галицької асамблеї, яка об'єднала зусилля західних областей саме під егідою незалежності, Україна б отримала незалежність, побудовану виключно на комуністичних умовах.

"Тим не менш, цьому вдалося запобігти. Нехай це був компроміс, але це був компроміс між державниками, а не повністю акція самих комуністів", - підсумував Чорновіл.

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