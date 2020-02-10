Україна і США 10 лютого почали спостережний політ над територією Росії, який триватиме до 14 лютого.

Політ буде здійснено в рамках реалізації міжнародного Договору з відкритого неба, передає газета російських Збройних сил "Червона зірка".

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"У період з 10 по 14 лютого в рамках реалізації Міжнародного договору з відкритого неба спільна місія США і України виконає спостережний політ над територією Російської Федерації на румунському літаку спостереження Ан-30 з аеродрому Кубинка", – повідомив начальник російського центру зі зменшення ядерної небезпеки Сергій Рижков.

Україна і США перевірять Росію з повітря www.wing.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше над включеним Росією Кримом помітили кружляє літак-ретранслятор Ту-214СР, який був розроблений спеціально для адміністрації президента Росії Володимира Путіна.

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