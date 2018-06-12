Україна і Росія розробляють план обміну заручниками - Лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що омбудсмени України і РФ виробляють "дорожню карту" для звільнення "утримуваних осіб".

"Коротко кажучи, підтвердили пріоритетність вирішення гуманітарних проблем, приділення уваги питанню про те, щоб домовлятися про умови звільнення утримуваних осіб", - сказав Лавров за підсумками переговорів в "нормандському форматі" на рівні глав МЗС, передає УНІАН.

Він нагадав, що цю тему обговорювали президент Російської Федерації Володимир Путін і президент України Петро Порошенко в ході телефонної розмови 9 червня.

"За підсумками їхньої розмови спеціальні представники з прав людини перебувають у контакті і намагаються скласти "дорожню карту" вирішення питань щодо звільнення утримуваних осіб", - пояснив міністр.

При цьому він підкреслив, що в даному питанні потрібно усвідомлювати різницю між тими, хто був заарештований "виключно за свою професію, як керівник "РИА Новости Україна" Кирило Вишинський", який звинувачується в державній зраді, і тими, хто "реально підозрюється і звинувачується в протиправних діях".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в свою чергу глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що переговори глав МЗС України, Німеччини, Франції та Росії в "нормандському" форматі в Берліні пройшли продуктивно і були дуже складними для Лаврова.