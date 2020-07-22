Україна і Франція побудують 20 сучасних катерів для прикордонників: Аваков розкрив деталі контракту

Україна підписала контракт із французькою компанією ОСЕА на будівництво патрульних прикордонних катерів для МВС, які посилять систему морської безпеки й охорони кордону держави.

Реалізацію проєкту було розпочато 22 липня на території суднобудівно-судноремонтного заводу "Нібулон" у Миколаєві, повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ України.

"Сьогодні ми закладаємо перші патрульні катери для Державної прикордонної служби... Я з честю можу сказати, що ці наші кораблі будуть називатися "кораблі компанії ОСЕА-Нібулон", – сказав глава МВС Арсен Аваков.

Аваков на території заводу "Нібулон". МВС

Проєкт передбачає протягом трьох років будівництво та отримання Держприкордонслужбою 20-ти патрульних катерів.

Глава МВС зазначив, що компанія ОСЕА вибрала партнером завод "Нібулон" з огляду на його високий рівень професіоналізму і компетенції.

У рамках реалізації проєкту, як пояснив Аваков, Україна отримає не тільки сучасні катери для захисту державного кордону, а й сучасні технології в будівництві кораблів. Це дозволить країні самостійно обслуговувати судна і розвивати власне виробництво.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав контракт "великим і цікавим".

"Вважаю, що це правильний проєкт із розвитком виробництва на наших місцевих потужностях, зі створенням нових робочих місць, тому ми повинні докласти максимум зусиль, щоб цей контракт із нашими французькими партнерами в частині державно-приватного партнерства відбувся і реалізувався", – сказав він.

Денис Шмигаль. МВС

Генеральний директор ТОВ СП "Нібулон" Олексій Вадатурський заявив, що підприємство готове виконати умови контракту в найкоротші терміни.

"Для нас це великий виклик і визнання французької компанії. Ми відроджуємо Дніпро, розвиваємо український флот і робимо все, щоб Україна була морською країною, а не країною біля моря. Для нас велика честь розвивати охоронний сектор України", – сказав він.

Україна підписала контракт з ОСЕА. МВС

Прикордонники отримають 20 сучасних катерів. МВС

Зі свого боку Надзвичайний і Повноважний посол Франції в Україні Етьєн де Понсен вказав на швидкість, з якою реалізується проєкт.

"Перші переговори почалися два роки тому і вже 2021-го, ми сподіваємося, перші катери будуть поставлені замовникам.

Контракт є послідовником іншого великого проєкту – поставки 55 вертольотів, виробництва компанії Airbus. Ці два контракти вписуються в контекст політичної підтримки, яку Франція надає Україні", – сказав Понсен.

Підписання контракту. МВС

За словами директора компанії ОСЕА Ролана Жосара, компанія "Нібулон" є надійним партнером, з яким у них "спільні цінності".

"Зараз ми розглядаємо більш широкий напрямок нашої співпраці, яка буде спрямована на ринки інших країн", – зазначив він.

МВС

Скриншот

Скриншот

Нагадаємо, за умовами рамкової міжурядової угоди, підписаної в Парижі 19 листопада 2019 року міністрами внутрішніх справ України і Франції, чверть замовлення буде виконана вітчизняним суднобудівним підприємством за французькими технологіями.

Угода була ратифікована Верховною Радою України 4 березня 2020 року. Вона передбачає кредитування урядом Франції та провідними європейськими банками будівництва кораблів на суму 136,5 млн євро.

Презентація проєкту. МВС

Українське підприємство "Нібулон" побудує кожен четвертий із двадцяти кораблів, тобто всього п'ять суден FPB 98 MKI.

Це маневрений патрульний корабель завдовжки 32 метри з легкого алюмінію, який розвиває швидкість до 30 вузлів із дальністю плавання 1200 морських миль із малим осіданням для плавання на мілководді. Кожне судно буде оснащене сучасними системами оптико-електронного спостереження, RIB-човнами для оглядових груп прикордонників, а також вітчизняним озброєнням: артилерійською установкою і кулеметами.

Катери будуть використовуватися для охорони державного кордону на воді, операцій спостереження, нагляду та контролю, пошуково-рятувальних операцій та протидії диверсійно-розвідувальним групам.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно США схвалили продаж Україні до 16 патрульних катерів Mark VI та супутнього устаткування.