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19 лютого • оновлено в 23:06
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/ Розслідування

Україна готова! Загороднюк сказав, скільки військових РФ Путін перекинув на Донбас

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На окупованому Донбасі є близько 25 тисяч російських військових.

Про це повідомив міністр оборони України Андрій Загороднюк 19 лютого, передає Прямий.

Також він зазначив, що Україна знає все про плани Росії з нарощування військових сил.

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Повернулися на позиції: Загороднюк озвучив результати боїв із військовими РФ під Золотим

"Ми не бачимо в цьому поки якоїсь серйозної, екстреної для нас інформації щодо зміни ситуації безпеки і так далі. Ми в плановому порядку нарощуємо здатності Збройних сил", – заявив міністр.

Росіяни на Донбасі

Росіяни на Донбасі

Слово і Діло

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 18 лютого озброєні формування Російської Федерації пішли в атаку на Донбасі. В результаті бою, який тривав у Золотого, Збройні сили України зазнали важких втрат.

Загиблим виявився один з наймолодших бійців ВСУ Максим Хітайлов. У мережі показали фото захисника України.

Президент України Володимир Зеленський назвав цю атаку не просто провокацією, а спробою зірвати мирний процес на Донбасі, і пообіцяв адекватну відповідь.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Особа
Андрій Загороднюк
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Погодите, сейчас он еще одну допьет и все изменится.
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Junio Van
Junio Van
25 ??? тыщщщ ??? ))) видишь суслика? а он есть... ))) привет рaгyлям! ))
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Украинцы, ну как к вам вообще серьёзно относиться, если ваши министры такую ахинею несут? Это позор. Какой стыд быть украинцем
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