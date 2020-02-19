Україна готова! Загороднюк сказав, скільки військових РФ Путін перекинув на Донбас

На окупованому Донбасі є близько 25 тисяч російських військових.

Про це повідомив міністр оборони України Андрій Загороднюк 19 лютого, передає Прямий.

Також він зазначив, що Україна знає все про плани Росії з нарощування військових сил.

"Ми не бачимо в цьому поки якоїсь серйозної, екстреної для нас інформації щодо зміни ситуації безпеки і так далі. Ми в плановому порядку нарощуємо здатності Збройних сил", – заявив міністр.

Росіяни на Донбасі Слово і Діло

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 18 лютого озброєні формування Російської Федерації пішли в атаку на Донбасі. В результаті бою, який тривав у Золотого, Збройні сили України зазнали важких втрат.

Загиблим виявився один з наймолодших бійців ВСУ Максим Хітайлов. У мережі показали фото захисника України.

Президент України Володимир Зеленський назвав цю атаку не просто провокацією, а спробою зірвати мирний процес на Донбасі, і пообіцяв адекватну відповідь.

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