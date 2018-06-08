Україна готова послати до Афганістану більше військових

Збройні Сили України беруть участь в складі місії НАТО в Афганістані 11 років і готові збільшити кількість персоналу.

Таку заяву зробив міністр оборони Степан Полторак на засіданні Північноатлантичної ради "Рішуча підтримка" на рівні глав Міноборони, передає прес-служба відомства.

"11 років Збройні Сили України виконують завдання в Республіці Афганістан та в подальшому готові брати участь в операції в складі місії. Ми готові збільшити внесок і направити додатковий персонал до штабу - збільшити чисельність персоналу втричі", - зазначив Полторак.

Він також додав, що зараз в Афганістані служать 11 військових. При необхідності, їх кількість може бути збільшено до 28 осіб.

Крім того, глава Міноборони України висловив співчуття у зв'язку із загибеллю військових і цивільного персоналу НАТО і всіх, хто віддав своє життя в боротьбі з тероризмом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Полторак зустрівся з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.