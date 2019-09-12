"Україна до цього не готова!" Пушилін заявив, що "ДНР" хоче до складу Росії

Глава угруповання "ДНР" Денис Пушилін заявив, що вважає "ідеальним варіантом" входження окремих районів Донецької та Луганської областей до складу Росії на правах федеративного (федерального) округу.

Як повідомляють сепаратистські ЗМІ, про це він заявив під час спілкування з "російською інтелігенцією" в Москві.

"Перед нами стоїть одне завдання — максимальна інтеграція в російський простір. В ідеалі — увійти до складу Росії на правах федеративної округу", — сказав Пушилін.

Денис Пушилін Ресурси сепаратистів

Водночас він дав зрозуміти, що не відмовляється від Мінських домовленостей. За словами Пушиліна, подальші кроки для виконання "Мінська" повинна робити тільки Україна, а не угруповання "Л/ДНР", які підтримує Росія.

Хоча в Комплексі заходів щодо виконання "Мінська" написано, що, наприклад, припинення вогню, відведення озброєння і обмін полоненими за формулою "всіх на всіх" виконують обидві сторони.

"Там прописано, що саме повинна виконати Україна. Це стосується зокрема питань обміну полоненими, амністії і всього іншого", — стверджує глава "ДНР".

Також Пушилін заявив, що перед поверненням Києву контролю над ділянкою українсько-російського кордону на Донбасі він чекає закріплення українською владою так званого особливого статусу ОРДЛО. "До цього повернення кордону повинні бути виконані всі інші умови: у нас мають бути наші правоохоронці, наші силові структури (народна міліція. — Ред.), можливість закріплення транскордонного співробітництва з Росією та договірних відносин між нами й Україною", — сказав він, додавши, що "Україна до цього не готова".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Пушилін "дерибанить" гуманітарну допомогу, яку Росія час від часу поставляє на окупований Донбас.

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