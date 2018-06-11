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"Україна - частина РФ": на Сумщині знайшли проросійський дитячий табір

2.2тЧитати новину російською

У Сумській області вже кілька років поспіль працює російський дитячий воєнізований табір "Юні розвідники Сумщини".

Блогер, відомий під псевдонімом Антон Ходза, нагадав в Facebook, що на діяльність організації, яка раніше функціонувала за підтримки Росспівробітництва в Україні, активісти вперше звернули увагу ще в 2016 році.

"Тоді піднявся шум і табір згорнули. Ви думаєте, що на цьому все закінчилося? Правильно, них*я", - написав він.

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Ходзе підкреслив, що "юні розвідники Росії" продовжують збиратися, на цей раз під патронатом УПЦ МП. Він також опублікував пост організатора табору, Сергія Бобирєва, який в свою чергу, стверджує, що заходи проводяться "з благословення" Архієпископа Сумського і Охтирського РПЦ Євлогія.

"Новий заїзд з 5 липня. Духовність і розвиток, корисні навички, підтирання сосновими шишками це все. Готують нову зміну для батальйону Прілепіна, напевно. Або в Спарту. Або в п'ятнашки", - додав блогер.

Відзначимо, що незабаром після публікації Ходзи пост Бобирева був видалений.

У той же час, на сайті скаутів-розвідників Росії повідомляється, що Організація юних розвідників Сумської області є одним з підрозділів російського об'єднання скаутів.

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При цьому зазначено, що Сергій Бобирєв є керівником сумського загону розвідників, а чисельність українського представництва організації, заснованого в 1993 році, становить 30 осіб. На сайті також розміщена цитата керівника сумського загону: "Україна - це частина Росії, на тому ми і стоїмо. Завжди готовий! За Батьківщину!".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Служба безпеки України розкрила проросійську мережу.

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Російсько-український конфліктСепаратизм в Україні
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