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18 листопада • оновлено в 14:12
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Вдарив пляшкою і пограбував: на Одещині спіймали 19-річного розбійника. Відео визнання

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У Білгороді-Дністровському Одеської області 19-річний розбійник розбив вікно, заліз в будинок пенсіонера, вдарив його пляшкою по голові, зірвав годинник і втік. 67-річний потерпілий викликав поліцію.

Правоохоронці швидко встановили особу нападника і затримали його. Про це повідомили в прес-службі Одеського обласного управління поліції (щоб подивитися відео визнання, доскролльте сторінку до кінця).

На Одещині зловили розбійника

На Одещині зловили розбійника

od.npu.gov.ua

На Одещині зловили розбійника

На Одещині зловили розбійника

od.npu.gov.ua

На Одещині зловили розбійника

На Одещині зловили розбійника

od.npu.gov.ua

Зловмиснику оголосили про підозру за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій). Суд заарештував затриманого на два місяці з правом виходу під заставу в розмірі 160 тис. Грн.

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Автор
Михайло Бардін Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси Національна поліція України
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