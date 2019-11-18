Вдарив пляшкою і пограбував: на Одещині спіймали 19-річного розбійника. Відео визнання

У Білгороді-Дністровському Одеської області 19-річний розбійник розбив вікно, заліз в будинок пенсіонера, вдарив його пляшкою по голові, зірвав годинник і втік. 67-річний потерпілий викликав поліцію.

Правоохоронці швидко встановили особу нападника і затримали його. Про це повідомили в прес-службі Одеського обласного управління поліції (щоб подивитися відео визнання, доскролльте сторінку до кінця).

На Одещині зловили розбійника od.npu.gov.ua

На Одещині зловили розбійника od.npu.gov.ua

На Одещині зловили розбійника od.npu.gov.ua

Зловмиснику оголосили про підозру за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій). Суд заарештував затриманого на два місяці з правом виходу під заставу в розмірі 160 тис. Грн.

Розбійникові загрожує від 7 до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі на відомому промтоварному ринку "7-й кілометр" активісти однієї з патріотичних організацій міста напали на працюючих там в'єтнамських "мінял". Кілька людей оточили двох жінок-в'єтнамок, побили їх і бризнули в обличчя з газового балончика.

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