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18 лютого • оновлено в 12:06
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/ Розслідування

Ударили у стик двох бригад: з'явилися деталі бою з росіянами під Золотим

14т
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Російські окупанти на Донбасі під час спроби прориву лінії розведення біля Золотого працювали проти захисників України двома ударними групами – артилерією та мінометами.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook координатор "Інформаційного спротиву" Костянтин Машовець.

"Вдарили у стик двох бригад, за класичною схемою. Судячи з усього, задум командування противника – вибити наші підрозділи з плацдарму на Сіверському Донці в районі Новотошківка – Кримське або принаймні відтіснити від дороги на Сєвєродонецьк у заплаву річки", – зазначив військовий експерт.

Бої на Донбасі

Бої на Донбасі

"24 канал"

Він додав, що іще однією ділянкою докладання зусиль противника став відрізок біля Новотошківки та Оріхового. За його словами, ворог хотів скувати тактичні резерви Об'єднаних сил на зазначеній ділянці.

"І так, у нас є втрати. Противник використав попереднє вогневе придушення нашої системи оборони (те, що називається артпідготовкою). Її характер та інтенсивність (командування противника масувало на цій ділянці вогневі засоби) свідчить про попередню підготовку противника до активних дій на цій ділянці", – припустив Машовець.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Костянтин Машовець
Місце
Україна
Тег
інформаційне опір
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- Справедливость
- Справедливость
Фашистських к а ц а п а п і в на ф а р ш ! ! ! "Надмірна терпимість Українців до к а ц а п а п -ів, закінчується геноцидом Українців..."©
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2
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Всушники все с "россиянами" воюют на своей гражданской вoйне
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Хакимов Игорь
Хакимов Игорь
Россия на такие мелочи не разменивается, если брать, так Мариуполь
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Гоша Злой
Гоша Злой
Хакимов Игорь, ты правую руку сначала оттуда убери а потом рассуждай о мелочах...
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