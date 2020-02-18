Ударили у стик двох бригад: з'явилися деталі бою з росіянами під Золотим

Російські окупанти на Донбасі під час спроби прориву лінії розведення біля Золотого працювали проти захисників України двома ударними групами – артилерією та мінометами.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook координатор "Інформаційного спротиву" Костянтин Машовець.

"Вдарили у стик двох бригад, за класичною схемою. Судячи з усього, задум командування противника – вибити наші підрозділи з плацдарму на Сіверському Донці в районі Новотошківка – Кримське або принаймні відтіснити від дороги на Сєвєродонецьк у заплаву річки", – зазначив військовий експерт.

Бої на Донбасі "24 канал"

Він додав, що іще однією ділянкою докладання зусиль противника став відрізок біля Новотошківки та Оріхового. За його словами, ворог хотів скувати тактичні резерви Об'єднаних сил на зазначеній ділянці.

"І так, у нас є втрати. Противник використав попереднє вогневе придушення нашої системи оборони (те, що називається артпідготовкою). Її характер та інтенсивність (командування противника масувало на цій ділянці вогневі засоби) свідчить про попередню підготовку противника до активних дій на цій ділянці", – припустив Машовець.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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