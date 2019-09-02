Удар по олігарху: арештовані рахунки підконтрольної Фуксу компанії

У гучній справі, яку називають київською аферою століття, новий поворот. Адвокат, котрий діє в інтересах "Австро-Угорської Лiзингової компанії", "відкликала" свою скаргу на рішення суду про арешт грошових коштів скандально відомого ТОВ.

Як стало відомо з опублікованого в Єдиному реєстрі судових рішень документа, суд ухвалив рішення "закрити апеляційне провадження у зв'язку з відмовою адвоката від апеляційної скарги".

Детальніше – в публікації OBOZREVATEL.

Київський апеляційний суд

Що ж трапилося? Річ у тім, що рішенням слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 22 липня 2019 року було задоволено клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 Олексюка та накладено арешт на грошові кошти ТОВ "Австро-Угорська Лізингова Компанія" (код ЄДРПОУ 36258787).

Йдеться про кошти, які зберігаються на рахунку в АКБ "Індустріалбанк". Саме на нього надходять платежі зі сплати гігантської фіктивної заборгованості КП "Київський метрополітен".

Так, афілійованій із олігархом Фуксом компанії заборонили розпоряджатися грошовими коштами, які перебувають на зазначеному рахунку і коштами, які в подальшому можуть надходити на цей рахунок.

Це було зроблено з метою забезпечення збереження речових доказів. І саме про це неодноразово розповідалося в публікаціях OBOZREVATEL про аферу Павла Фукса.

Адвокат Косінова, котра представляє інтереси ТОВ "Австро-Угорська Лізингова Компанія", в Київському апеляційному суді оскаржила рішення про арешт грошових коштів. Однак через деякий час... відмовилася від апеляційної скарги.

В чому суть? Серед численних афер олігарха, який у 2015 році переїхав до Києва з Москви і обґрунтовано підозрюється у багаторічній роботі на російські спецслужби, дерибан київського метро – одна з найбільш цинічних.

За рік метро Києва провозить 498,5 млн пасажирів (враховується кількість поїздок). Сьогодні вартість проїзду становить 8 гривень, і з кожної поїздки в кишеню російського олігарха потрапляє 2 грн. Як же так вийшло?

Міжнародні розслідувачі стверджують, що Фукс уже давно був завербований КДБ і (згодом) ФСБ, а також має тісні зв'язки з оточенням Януковича і московськими кримінальними угрупованнями. І завдання олігарха після приїзду в Україну – скуповувати стратегічні активи від їхнього імені.

СУТЬ СХЕМИ

У 2009-2010 роках компанія Фукса "Укррослізинг" продала метрополітену 100 вагонів у лізинг за захмарною ціною, а в 2016 році зажадала штраф, пеню та "коефіцієнт коригування" на загальну суму до двох мільярдів гривень! Із них майже 1,2 млрд – результат того самого коефіцієнта, включеного у договір вже після його підписання.

Цю схему вирішили легалізувати – прикрити її рішенням Київради. І в липні 2018 року Київська міська рада ухвалила рішення про реструктуризацію неіснуючого боргу КП "Київський метрополітен" перед "Укррослізинг". Потім було укладено мирову угоду і визначено графік виплат.

Як підсумок – з бюджету регулярно йдуть сотні мільйонів гривень, а метро Києва може зупинитися будь-якої миті.

OBOZREVATEL забив на сполох. Редакція не тільки публікувала резонансні матеріали за результатами власних розслідувань, а й неодноразово зверталася до правоохоронних органів. Ми закликали НАБУ, ГПУ, САП розібратися в ситуації і зупинити свавілля ділка – однак безрезультатно. Що не дивно, адже нахабні схеми неможливо було провернути без сприяння і прикриття вищих посадових осіб.

Також ми звернулися до нового керівництва країни, зокрема до президента Володимира Зеленського, із закликом довести свою політичну зрілість і незаангажованість та зупинити грабіж українців Фуксом.

Часто ставлять запитання: яке відношення скандальний олігарх має до "Австро-Угорської Лізингової компанії"? Та найбезпосередніше. Річ у тім, що Павло Фукс продав ТОВ "Укррослізинг" у 2018 році – саме після початку галасу і публікації резонансних матеріалів.

У виданні Budapest.Business Journal був опублікований реліз про "інвестування у перспективні східноєвропейські ринки та підприємства". Сторони угоди заявили, що погодилися зберегти конфіденційність про ціну покупки та інші деталі угоди. I це не дивно.

Як розповіло джерело OBOZREVATEL, Фукс вирішив "відійти в сторону", водночас повністю зберігши вплив на процеси і, звісно ж, дохід від афери. Тільки один факт: в угорській інвестиційно-девелоперській компанії ODELUS-Construkt Kft, яка "купила" у Фукса українське ТОВ, значилася... всього одна людина.

Потім компанію просто перейменували: ТОВ "Укррослізинг" отримало нову назву – ТОВ "Австро-Угорська Лізингова компанія".

НОВИЙ ПОВОРОТ

На початку серпня стало відомо, що Подільський районний суд Києва по суті "заморозив" перерахування чергових гігантських "траншів" на рахунок "Австро-Угорської Лізингової компанії" (колишня назва – "Укррослізинг").

Це стало можливим завдяки результатам досудового розслідування, яке здійснюють в метрополітені працівники Управління поліції ГУ НП у Києві і, відповідно, клопотанню Володимира Олексюка – прокурора Київської місцевої прокуратури №7.

У рамках кримінального провадження суд ухвалив низку постанов і наклав арешт на кошти комунального підприємства "Київський метрополітен" у шести українських банках. Також київській підземці заборонено перераховувати кошти на рахунки скандального ТОВ.

ЧИ ДIЙДУТЬ ДО "БЕНЕФІЦІАРА" СХЕМИ?

Наприкінці червня працівники прокуратури і поліції оголосили про підозру в службовій недбалості головному бухгалтеру КП "Київський метрополітен" Людмилі Панасюк. На думку правоохоронців, її дії завдали багатомільйонних збитків.

"У рамках слідства буде надана правова оцінка діям інших керівників комунального підприємства", – повідомили у Київській місцевій прокуратурі №7.

Їх підозрюють у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, що призвели до тяжких наслідків).

Головному бухгалтеру КП "Київський метрополітен" повідомили про підозру

Розслідування щодо київського метрополітену проводиться ще з 2015 року, проте тільки зараз зроблена серйозна "заявка" на припинення дерибану. І мова не тільки про цинічну схему Фукса, але й про інші розпили, дрібніші. Йдеться про ремонт та будівництво у столиці станцій метро, а також про надання майна в оренду.

Так, виплата гігантського фіктивного боргу де-факто є всього лише епізодом у розслідуванні щодо дерибану київської підземки.

І навіть якщо правоохоронці залізно доведуть (а все до цього йде) вину декількох працівників КП, то чи здатні будуть встановити ВСІХ учасників злочинної змови між посадовими особами метрополітену, КМДА і комерційною структурою, де вигодонабувач – одіозний олігарх Павло Фукс? Чи зможуть не тільки встановити участь кожного у злочинній схемі, але й притягнути до відповідальності, а найголовніше – відшкодувати завдані збитки місту й киянам?

Для цього необхідно термiново створити потужну слідчу групу з хорошим оперативним супроводом.

Раніше OBOZREVATEL розповів про те, як росіянин Павло Фукс цинічно реалізував аферу з паспортами. У нашому розпорядженні виявилися ексклюзивні документи, які стали першим публічним доказом наявності подвійного громадянства в одіозного олігарха. Крім цього, новоспечений "українець" не став на військовий облік у Києві за місцем реєстрації.

Джерела у ДМС України стверджують, що російський мільярдер отримав українське громадянство з кричущими порушеннями. І якби політична воля – це рішення можна швидко скасувати.

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