Геращенко оголосила бій беззаконню з диппаспортами: Іванчука чекають проблеми

У Верховній Раді з подачі віце-спікера Ірини Геращенко ретельно візьмуться за народних депутатів, які використовують своє привілейоване становище і їздять за кордон з дипломатичними паспортами. За останні роки представники різних фракцій у приватних поїздках не соромилися "хвалитися" своїми можливостями, нахабно порушуючи закон. Останні приклади — нардеп від "Народного фронту" Андрій Іванчук і член "Самопомочі" Семен Семенченко.

Чому нардепи прикриваються документами, а у глави МЗС Павла Клімкіна виникли проблеми — у матеріалі OBOZREVATEL.

Головне:

Клімкіна закликали розібратися з нардепами, які використовують дипломатичні паспорти;

Серед тих, хто може потрапити "під удар", нардепи Семен Семенченко та Андрій Іванчук, помічений у Мексиці разом із російським олігархом Павлом Фуксом.

Al Jazeera підтвердила факт затримання Фукса у Мексиці, всупереч заявам Клімкіна, який "заступився" за скандального ділка.

Що трапилося

У вівторок, 15 січня, під час Погоджувальної ради перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко закликала главу вітчизняного МЗС Павла Клімкіна "роз'яснити" правила використання дипломатичних паспортів.

"Звертаюся до голови уряду, щоб у п'ятницю під час традиційної "години запитань"до Кабміну ми дали слово міністру закордонних справ, щоб він нагадав народним депутатам правила користування дипломатичними паспортами. Ми знаємо неприпустимі випадки, коли нардепи з різних фракцій користуються диппаспортами під час приватних поїздок до різних міст, країн і континентів", — сказала Геращенко.

Дипломатичний паспорт Закон

Річ у тім, що дипломатичний паспорт видається членам делегацій на час міжнародних переговорів. Як відомо, щорічно десятки нардепів представляють Україну на різноманітних заходах за кордоном. Згідно із законом, вони можуть отримати дипломатичний документ, який після прибуття в Україну мають повернути.

Дипломатичний паспорт дає можливість:

не платити гроші в консульстві (за оформлення візи, збір тощо)

отримати імунітет перед правоохоронними органами інших країн.

Саме другий пункт багато в чому і змушує нардепів їздити на відпочинок з цим документом. Так уже склалося, що в нинішньому парламенті вистачає народних обранців, які мають проблеми з правоохоронцями інших країнах.

Хто експлуатує диппаспорти?

Скандальні нардепи і бізнесмени з темним минулим. Йдеться насамперед про тих одіозних політиків, які намагаються захиститися за допомогою диппаспорта.

Найбільш "гарячий" випадок стався 7 січня. Саме того дня одіозний бізнесмен Павло Фукс разом із нардепом з "Народного фронту" Андрієм Іванчуком були на деякий час затримані в аеропорту мексиканського міста Канкун. Туди вони прямували чартерним рейсом на відпочинок разом із дружинами.

Однією із ймовірних причин затримання є конфлікт з американським лобістом, якому Фукс погрожував у стилі 90-х.

Як пише AL Jazeera, заплативши гроші за можливість бути присутнім на інавгурації президента США Дональда Трампа у січні 2017 року, Фукс начебто отримав погані місця. Залишившись невдоволеним, він пригрозив лобісту розправою, за що і став об'єктом пильної уваги ФБР.

І якщо Фуксу довелося деякий час посидіти в "мавпятнику", бо в'їхати в країну він вирішив за підробленою візою, то нардепу Іванчуку пощастило більше — при ньому був дипломатичний паспорт. Нардепа негайно відпустили.

Андрій Іванчук

Павло Фукс КиевВласть

Путінський олігарх, звісно, поспішив спростувати всю інформацію про скандал, назвавши її фейком. Цю версію, незважаючи на масу доказів зворотного, підтвердив міністр закордонних справ Павло Клімкін.

"Що стосується пана Фукса, у нього були питання з приводу дозволу на в'їзд. Зараз ці питання, наскільки я розумію, всі вирішені, і він теж перебуває у Мексиці", — заявляв глава МЗС під час брифінгу.

При цьому міністр вирішив промовчати про скандальний нюанс із дипломатичним паспортом впливового члена провладної більшості — Іванчука. Також Клімкін не став акцентувати увагу на факті спільної поїздки нардепа з одіозним російським олігархом.

Варто також зазначити, що коментування ситуації довкола громадянина РФ Фукса не входить у зону відповідальності міністра закордонних справ України. "Заступництво" топ-чиновника виглядає вкрай підозріло, що не залишилося непоміченим для українців. У Facebook відразу ж почало набирати популярність фото Клімкіна у "незугарному" вигляді. Вперше воно з'явилося у кінці 2018 року, проте особливої актуальності набуло саме після скандалу з Фуксом. Блогер The Пофигист пожартував, що Клімкін нібито зібрався на вечірку до олігарха у Мексику. Однак насправді мем є відредагованим у Photoshop знімком з офіційної зустрічі.

Реальне фото Клімкіна, з якого зробили мем

Не Іванчуком єдиним

Ще один гучний випадок стався в кінці листопада 2018 року. Так, у столиці Грузії Тбілісі були затримані семеро громадян України. Грузинські правоохоронці знайшли у затриманих зброю. Серед них був і нардеп від "Самопомочі" Семен Семенченко, якому незабаром вдалося вийти з-під варти завдяки... дипломатичному паспорту.

Семен Семенченко

І знову скандал, Міністерство закордонних справ Грузії висловилося з претензіями щодо незрозумілої поїздки Семенченка в країну. З огляду на той факт, що поїздка була приватною, наявність дипломатичного документа дуже обурила грузинську владу.

Як засвідчує практика, нардепи від окремих фракцій не готові не то що голосувати за зняття недоторканності, а навіть не можуть виїздити за межі країни без дипломатичного захисту.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL закликає МЗС та президента Петра Порошенка посилити контроль за використанням диппаспортів українськими нардепами. А Павла Клімкіна зайнятися своїми безпосередніми обов'язками, замість "відбілювання" одіозних російських ділків.

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