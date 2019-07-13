"Уб'ю з одного удару": в Харкові чоловіки на БТР влаштували дебош на пляжі

У Харкові чоловіки приїхали на бронетранспортері на пляж Журавлівка і залякували місцевих жителів.

Відео опубліковано на сторінці спільноти "ХС Салтовка" у Facebook (щоб подивитися, проскрольте сторінку до кінця).

Вони вимагали прибрати автомобілі, які заважали проїхати БТР до води. "Та я тебе вб'ю з одного удару", - погрожував один з них.

У Харкові чоловіки на БТР влаштували дебош скріншот

"Братішки виїхали з води з фразою "приберіть нах*й свою говнюшку, а то переїдемо", - йдеться в описі до відео.

В результаті відпочиваючим довелося прибрати свої автомобілі, щоб "чоловіки" вгамувалися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні створять супер-БТР для "штормових беретів".

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