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Убив дружину і застрелився: на Житомирщині спалахнула сімейна драма

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Увечері 8 серпня у Коростені Житомирської області 32-річний чоловік вбив свою 28-річну дружину, а потім застрелився з мисливської рушниці.

Як повідомляється на сайті Національної поліції України у Житомирській області, спочатку в поліцію надійшло повідомлення про самогубство. Однак коли правоохоронці прибули на місце виклику, то знайшли там і тіло жінки з ознаками насильницької смерті.

Будинок подружньої пари

Будинок подружньої пари

Нацполіція у Житомирській області

Докази

Докази

Нацполіція у Житомирській області

Труп чоловіка на березі річки знайшов його батько. При огляді поліцейські зафіксували у нього вогнепальне поранення голови, що і стало, напевно, причиною смерті. Остаточну відповідь на це питання дасть призначена судово-медична експертиза. Зброя, з якої був здійснений фатальний постріл, знайдено поруч і вилучено. Ця мисливська рушниця, зареєстрована на загиблого.

Під час подальших розшукових заходів працівники слідчо-оперативних груп Коростенського відділу і Головного управління Національної поліції у Житомирській області встановили місце проживання чоловіка і разом із експертами Житомирського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС провели огляд будинку.

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В ході цього було виявлено тіло дружини загиблого. Попередньо смерть 28-річної жінки настала в результаті отриманих травм. Також на місці події вилучено низку речових доказів вбивства.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого статтею 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Одна з версій розвитку подій, яка зараз перевіряється: між подружжям вночі з 7 на 8 серпня виникла суперечка, в ході якої чоловік завдав дружині тяжких тілесних ушкоджень, які призвели до її смерті. Згодом він намагався приховати скоєне, а коли зрозумів, що це неможливо, наклав на себе руки.

Подружжя виховувало двох синів, зараз діти перебувають під опікою рідних. Триває встановлення всіх обставин. За зібраними поки відомостями, родина не була кризовою і мала середній достаток.

Будинок, де трапилося вбивство

Будинок, де трапилося вбивство

Нацполіція у Житомирській області

Місце, де знайшли чоловіка, що застрелився

Місце, де знайшли чоловіка, що застрелився

Нацполіція у Житомирській області

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одному із сіл Малинського району Житомирської області 33-річний чоловік зґвалтував 13-річну дочку своєї співмешканки. Його взяли під варту. Чоловік раніше судимий, зараз йому загрожує до 15 років в'язниці.

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Тема
Кримінал
Місце
Україна Житомир
Тег
Національна поліція України
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Golan Sim
Golan Sim
ПЕЧАЛЬНО: Совершенно дикие и звериные преступления, которые совершают сейчас украинцы, свидетельствуют о почти необратимом характере психического расcтройства и нравственного одичания, которое проникло в основную массу народа. Украинцы, испытав на себе за последние 5 лет изощрённые формы информационно-политических экспериментов, превратились в этнос, который начал уничтожать сам себя. И это главная трагедия наших дней.
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