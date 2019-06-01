Убив дружину і повісився: у Запоріжжі 3-річна дитина дві доби прожила з мертвими батьками

У Запоріжжі у власній квартирі знайшли вбитою 26-річну дівчину. При цьому також виявили повішеним її співмешканця 1983 року народження.

Про це повідомив в Facebook перший заступник глави Національної поліції України В'ячеслав Аброськін. За його словами, найстрашніше те, що там же дві доби знаходилася трирічна дитина.

"У квартирі був знайдений живим хлопчик, 2016 року, який дві доби знаходився у приміщенні з мертвими батьками. Про що могла думати доросла людина, яка вбила матір дитини, а потім наклала на себе руки і залишила свою дитину саму серед мерців..." – написав він.

Чоловік у Запоріжжі убив співмешканку Ілюстрація

Аброськін закликав захищати дітей в Україні діями, а не гаслами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Коломия (Івано-Франківська область) було знайдено мертвими відомого мецената Михайла Петріва та його дружину. Як з'ясувалося, після сварки чоловік спочатку вбив жінку, а потім наклав на себе руки.

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