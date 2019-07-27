Убив "брата" і хотів накласти на себе руки: "ДНР" запустили безглуздий фейк про ЗСУ

Терористи "Донецької народної республіки" "списали" убитого товаришем по службі бойовика на фейковий напад ДРГ Збройних сил України.

Про це на своїй сторінці у Facebook, посилаючись на інформаційні ресурси терористів, повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). Він також поділився фотографіями "ДНРівців".

"Один херой Дирляндії ліквідував братушаню, потім невдала спроба суїциду. А в підсумку списали на ДРГ ЗСУ", – написав Штефан.

Ілюстрація. Терористи на Донбасі Фокус

Уточнюється, що інцидент стався в кінці травня 2015-го. Тоді між бойовиками Сергієм Богдановим і Віталієм Бонко підрозділу "Брянка-СССР" на базі "Марьин-Утес" стався конфлікт, у результаті якого другий застрелив першого. Після цього терорист хотів вчинити суїцид, вистеливши в підборіддя, однак залишився живим.

facebook.com/Shtirlitz69

facebook.com/Shtirlitz69

"Із цієї нагоди було зібрано нічний консиліум, де вирішили наступне. Бонка не "добивати", тому що були свідки події, а придумали історію, що в районі Калинового, де на блок-посту знаходилися Богданов і Бонко, було скоєно напад ЗСУ, в результаті якого Богданов був убитий, а Бонко важко поранений", – сказано в повідомленні.

Скріншот facebook.com/Shtirlitz69

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

Російська пропаганда видала фейк про обстріл "мирних жителів Донбасу". Так, космонавт і герой Росії Олена Сєрова заявила, що з космосу з борту МКС неозброєним оком вона бачила, як вибухали бомби і снаряди на території Донбасу та Луганська. "Вони летіли з боку розміщення ЗСУ. А в той час там гинули беззбройні люди", – заявила Сєрова.

Також пропагандисти зі знімальної групи телеканалу "Звезда" заявили, що потрапили під мінометний обстріл у селі Комінтернове Донецької області.

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