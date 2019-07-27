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Убив "брата" і хотів накласти на себе руки: "ДНР" запустили безглуздий фейк про ЗСУ

6.2т Читати матеріал російською

Терористи "Донецької народної республіки" "списали" убитого товаришем по службі бойовика на фейковий напад ДРГ Збройних сил України.

Про це на своїй сторінці у Facebook, посилаючись на інформаційні ресурси терористів, повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). Він також поділився фотографіями "ДНРівців".

"Один херой Дирляндії ліквідував братушаню, потім невдала спроба суїциду. А в підсумку списали на ДРГ ЗСУ", – написав Штефан.

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Ілюстрація. Терористи на Донбасі

Ілюстрація. Терористи на Донбасі

Фокус

Уточнюється, що інцидент стався в кінці травня 2015-го. Тоді між бойовиками Сергієм Богдановим і Віталієм Бонко підрозділу "Брянка-СССР" на базі "Марьин-Утес" стався конфлікт, у результаті якого другий застрелив першого. Після цього терорист хотів вчинити суїцид, вистеливши в підборіддя, однак залишився живим.

Убив "брата" і хотів накласти на себе руки: "ДНР" запустили безглуздий фейк про ЗСУ

facebook.com/Shtirlitz69

Убив "брата" і хотів накласти на себе руки: "ДНР" запустили безглуздий фейк про ЗСУ

facebook.com/Shtirlitz69

"Із цієї нагоди було зібрано нічний консиліум, де вирішили наступне. Бонка не "добивати", тому що були свідки події, а придумали історію, що в районі Калинового, де на блок-посту знаходилися Богданов і Бонко, було скоєно напад ЗСУ, в результаті якого Богданов був убитий, а Бонко важко поранений", – сказано в повідомленні.

Скріншот

Скріншот

facebook.com/Shtirlitz69

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

  • Російська пропаганда видала фейк про обстріл "мирних жителів Донбасу". Так, космонавт і герой Росії Олена Сєрова заявила, що з космосу з борту МКС неозброєним оком вона бачила, як вибухали бомби і снаряди на території Донбасу та Луганська. "Вони летіли з боку розміщення ЗСУ. А в той час там гинули беззбройні люди", – заявила Сєрова.

  • Також пропагандисти зі знімальної групи телеканалу "Звезда" заявили, що потрапили під мінометний обстріл у селі Комінтернове Донецької області.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Фейки російських ЗМІ російська пропаганда
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Теги
фейки пропаганда Новини ДНР терористи "ДНР" Новини Донбасу Збройні сили України смерть
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