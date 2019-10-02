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2 жовтня • оновлено в 11:20
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/ Розслідування

"Убили свої ж?" З'ясувалися скандальні подробиці про загиблу дівчину з "Айдару"

14.9т Читати матеріал російською

Військова батальйону "Айдар" Анастасія Вітовська, яка загинула 27 вересня біля міста Залізне Донецької області, не була убита силами противника.

Є кілька версій її загибелі, серед них – необережне поводження зі зброєю і вбивство, повідомив на своїй сторінці у Facebook головний редактор проєкту "Новинарня" Дмитро Лиховий.

"Триває розслідування. Вибух гранати – або необережне поводження, або вбивство своїми ж. Так, на жаль, буває. І з дівчатами у ЗСУ на Донбасі теж. Не вперше. Різні взаємини між кількома різними людьми зі зброєю", – пояснив він.

Лиховий наголосив, що Анастасію Вітовську саме тому не внесли до офіційних списків загиблих у зоні ООС.

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Повідомлення про загибель Анастасії

Повідомлення про загибель Анастасії

Офіційна сторінка 24-го окремого штурмового батальйону ЗСУ "Айдар"

"Батальйон "Айдар" підтверджує, що це небойова втрата. При цьому саме їхня неоднозначна публікація у Fb стала каталізатором всього цього хайпа", – написав журналіст.

Залізний

Залізний

Google-карти

Як писав OBOZREVATEL, у день смерті дівчини терористи 24 рази порушили режим припинення вогню. В результаті загинув ще один захисник України, старший лейтенант, військовослужбовець Національної гвардії України Олександр Марків. Відомо, що він брав участь у Революції Гідності, воював у зоні АТО/ООС у лавах Збройних сил, а пізніше – Нацгвардії, пройшовши складний відбір у Бригаду швидкого реагування.

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Україна
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Русинов Алексей
Русинов Алексей
А может сама застрелилась- надоело против своих воевать?
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
А тому ли я дала?
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Ой, бля. Кто-то сомневался?
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