Убили, щоб не платити? У справі про загибель українців у Польщі з'явилися шокуючі деталі

Двох українських заробітчан, яких знайшли мертвими в ангарі з фруктами в Польщі, могли вбити, щоб не розплачуватися з ними.

Як пише "Страна", товариші українців і їх рідні вважають, що їх загибель - ця інсценування, і все підлаштували, щоб не розплачуватися з ними.

За однією з версій, поляк нібито, щоб не платити українцям за роботу, заманив їх у ангар, для цього спеціально відкрив вікно, а коли вони зайшли туди, закрив його.

Фото з місця НП RMF24.pl

"Українці отримували близько 3 тисяч злотих (близько 19 тисяч гривень). І за останній місяць з ними, здається, досі не розрахувалися. Мало того, господар ще вимагав 40 тисяч злотих (250 тис. грн) за доставку тіл до кордону з Україною. Звичайно, рідні відмовилися. На перевезення скинулися односельці, ховати повинні в цю неділю", - говорить товариш загиблих Дмитро Мамчур.

Односельці не вірять, що смерть українців розслідують, навпаки, з них зроблять винних, вважають вони.

"Зроблять з українців як ні самогубців, так алкашів. Ніби не знайшли вони іншого місця, як пити в ангарі. Їм не провели інструктаж, не розповіли, що в ангарі вони можуть задихнутися. Швидше за все власник побачив страшну картину, взяв і відкрив вікно, закрив двері і поклав випивку - зробив все для того, щоб з себе зняти провину", - нарікає землячка загиблих Ірина Саска.

Як писав OBOZREVATEL, в Польщі на яблучної плантації в Ґміна Садковіце (Лодзьке воєводство) знайдені мертвими двоє заробітчан з України.

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