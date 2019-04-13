У ЗСУ вводять нову медаль для військових: як буде виглядати

Міністерство оборони України запроваджує нову медаль для військовослужбовців. Вона носить назву "За поранення".

Про це повідомило Головне управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України. Кількість поранень і їх ступені тяжкості будуть визначатися гілочками, які кріпляться на стрічці медалі і планці.

Легкі поранення описують білою або срібною гілкою. Важкі — золотою або жовтою.

"24 Канал"

Медальна стрічка може містити максимум три гілочки різного кольору, а на планці для повсякденної форми одягу — тільки одна за найважче поранення.

Нагородження медаллю буде затверджувати міністр оборони або призначена ним посадова особа. Це може бути, наприклад, і начальник військового комісаріату для вручення на місці.

Усі медалі номерні – для чіткого контролю, виключення підробок і незаконного використання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у п'ятницю, 12 квітня, збройні формування Російської Федерації 14 раз обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, при цьому сім разів застосували заборонене мінськими домовленостями озброєння і витратили 64-мінометні міни калібру 120 і 82 мм.

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