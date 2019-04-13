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У ЗСУ вводять нову медаль для військових: як буде виглядати

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Міністерство оборони України запроваджує нову медаль для військовослужбовців. Вона носить назву "За поранення".

Про це повідомило Головне управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України. Кількість поранень і їх ступені тяжкості будуть визначатися гілочками, які кріпляться на стрічці медалі і планці.

Легкі поранення описують білою або срібною гілкою. Важкі — золотою або жовтою.

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У ЗСУ вводять нову медаль для військових: як буде виглядати

"24 Канал"

Медальна стрічка може містити максимум три гілочки різного кольору, а на планці для повсякденної форми одягу — тільки одна за найважче поранення.

Нагородження медаллю буде затверджувати міністр оборони або призначена ним посадова особа. Це може бути, наприклад, і начальник військового комісаріату для вручення на місці.

Усі медалі номерні – для чіткого контролю, виключення підробок і незаконного використання.

У ЗСУ вводять нову медаль для військових: як буде виглядати

Як повідомляв OBOZREVATEL, у п'ятницю, 12 квітня, збройні формування Російської Федерації 14 раз обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, при цьому сім разів застосували заборонене мінськими домовленостями озброєння і витратили 64-мінометні міни калібру 120 і 82 мм.

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Місце
Україна
Теги
Збройні сили УкраїниМіністерство оборони України
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Гольдман Алексей
Гольдман Алексей
А женьке дейдею за протыканную шампуром ляжку, во время пикника на Донбассе, какую ленточку присобачат к медальке? Бля, ну цирк! А если пьяный торнадовец сунет обкуренному азовцу в харю, это будет считаться подвигом азовца? А если дебилоид женька карась получит пизды в кукуеве, за "ахтивную" жизненную позицию, ему дадут медальку?
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Ярошу за ранение в зад, когда драпал, пусть гордится)))
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Идет такой ветеран АТО с тяжелым ранением (ногу к примеру оторвало), на груди медаль с веточками, в руках футбольный мяч, подаренный гарантом и думает: вот счастье то какое, медаль получил.
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