У ЗСУ показали, як терористи порушують перемир'я на Донбасі

У ЗСУ показали, як терористи встановлюють міни на Донбасі. (freeradio.com.ua)

На Донбасі українські військовослужбовці зафіксували, як терористи використовують переносні комплекти мінування, за допомогою яких закидають на позиції ЗСУ заборонені міни. Так ворог порушує режим припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба 24-ї Окремої механізованої бригади імені короля Данила на сторінці у Facebook, оприлюднивши відео (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Зокрема, на кадрах видно, як російський найманець, "з повною відсутністю інстинкту самозбереження", посеред білого дня встановлює один із таких комплектів навпроти позицій 24-ї ОМБр на Світлодарській дузі.

Українські військові зафіксували, як противник дистанційно встановлює міни на Донбасі (Facebook 24 ОМБр імені короля Данила, пресслужба)

Військові підкреслюють, що саме за допомогою таких установок противник неодноразово закидав на позиції Збройних сил України протипіхотні осколкові міні натяжної дії ПОМ-2, які потім виявляли українські захисники.

"Саме внаслідок вибуху такої міни, за повідомленням штабу Операції об'єднаних сил, отримали осколкові поранення наші побратими морпіхи декілька днів тому", – йдеться у повідомленні бригади.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 серпня в зоні бойових дій на Донбасі двоє морських піхотинців підірвалися на ворожій міні ПОМ-2. В штабі ООС зазначили, що вони отримали осколкові поранення й були госпіталізовані, стан їхнього здоров'я задовільний.

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