У зоні ООС загинула 21-річна захисниця України з "Айдару"

У зоні проведення Операції об'єднаних сил у Донецькій області від осколкових поранень загинула 21-річна Анастасія Олександрівна Вітовська.

Вона була вбита неподалік міста Залізне (раніше – Артемове) 27 вересня, повідомили в понеділок, 30 вересня, на сторінці у Facebook 24-го окремого штурмового батальйону ЗСУ "Айдар".

"Поблизу міста Залізне від множинних осколкових поранень загинула бійчиня взводу матеріального забезпечення солдатка Анастасія Вітовська", – йдеться у повідомленні.

Анастасія Вітовська Офіційна сторінка 24-го окремого штурмового батальйону ЗСУ "Айдар"

Нагадаємо, що за даними пресцентру ООС, 27 вересня терористи 24 рази порушили режим припинення вогню. В результаті загинув ще один захисник України.

Залізне на мапі Google-карти

Як писав OBOZREVATEL, убитим воїном виявився старший лейтенант, військовослужбовець Національної гвардії України Олександр Марків. Відомо, що він брав участь у Революції Гідності, воював у зоні АТО/ООС у лавах Збройних сил, а пізніше – Нацгвардії, пройшовши складний відбір у Бригаду швидкого реагування.

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