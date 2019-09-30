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30 вересня • оновлено в 19:19
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/ Розслідування

У зоні ООС загинула 21-річна захисниця України з "Айдару"

28.9т Читати матеріал російською

У зоні проведення Операції об'єднаних сил у Донецькій області від осколкових поранень загинула 21-річна Анастасія Олександрівна Вітовська.

Вона була вбита неподалік міста Залізне (раніше – Артемове) 27 вересня, повідомили в понеділок, 30 вересня, на сторінці у Facebook 24-го окремого штурмового батальйону ЗСУ "Айдар".

"Поблизу міста Залізне від множинних осколкових поранень загинула бійчиня взводу матеріального забезпечення солдатка Анастасія Вітовська", – йдеться у повідомленні.

Анастасія Вітовська

Анастасія Вітовська

Офіційна сторінка 24-го окремого штурмового батальйону ЗСУ "Айдар"

Новини
А як же перемир'я? На Донбасі терористи різко збільшили обстріли сил ООС

Нагадаємо, що за даними пресцентру ООС, 27 вересня терористи 24 рази порушили режим припинення вогню. В результаті загинув ще один захисник України.

Залізне на мапі

Залізне на мапі

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Як писав OBOZREVATEL, убитим воїном виявився старший лейтенант, військовослужбовець Національної гвардії України Олександр Марків. Відомо, що він брав участь у Революції Гідності, воював у зоні АТО/ООС у лавах Збройних сил, а пізніше – Нацгвардії, пройшовши складний відбір у Бригаду швидкого реагування.

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Тема
Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Любят ВСУшные алкаши подрывной дело,
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Это уже 32 ссаный ВСУшный херой ,что подох с начала месяца.
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Одурэнко Олэся
Одурэнко Олэся
По данным источников УП, у Витовской случайно взорвалась граната. \Укр сми\
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