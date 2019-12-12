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12 грудня • оновлено в 18:52
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Залишилися дружина й дитина: в зоні ООС вбили українського воїна

1.4т
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У зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі в середу, 11 грудня, загинув 26-річний військовий Андрій Дзюба.

Він був родом зі Старої Синяви Хмельницької області, передає ye.ua.

"Боєць служив у 128-й окремій гірничо-штурмовій бригаді. Загинув при виконанні службових обов'язків у районі Новотроїцького Донецької області. У Андрія залишилася дружина та дочка, якій немає ще року", – розповіла координаторка центру допомоги учасникам АТО в області Наталія Дзекар.

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Загинув воїн ЗСУ

Загинув воїн ЗСУ

РБК-Україна

Інформації про те, коли захисника привезуть у Хмельницьку область та коли відбудуться похорони, поки немає.

Андрій Дзюба

Андрій Дзюба

ye.ua

Як писав OBOZREVATEL, двоє українських військових отримали поранення в результаті бойових дій на Донбасі в середу, 11 грудня. Так, Росія не виконує взяті на себе зобов'язання щодо сталого припинення вогню, про яке домовилися на зустрічі "нормандської четвірки".

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Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
фотографии Новини Донбасу Збройні сили України
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Сидел бы щас в своей Старой Синяве, кормил бы ребёнка грудью...
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
На навоз с начала месяца пошло ВСУшного скота 10-200 31-300
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Ермаков Николай
Ермаков Николай
Чудак на букву м лучше дома с семьёй сидел. нет же поперся убивать.
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