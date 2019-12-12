Залишилися дружина й дитина: в зоні ООС вбили українського воїна

У зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі в середу, 11 грудня, загинув 26-річний військовий Андрій Дзюба.

Він був родом зі Старої Синяви Хмельницької області, передає ye.ua.

"Боєць служив у 128-й окремій гірничо-штурмовій бригаді. Загинув при виконанні службових обов'язків у районі Новотроїцького Донецької області. У Андрія залишилася дружина та дочка, якій немає ще року", – розповіла координаторка центру допомоги учасникам АТО в області Наталія Дзекар.

Загинув воїн ЗСУ РБК-Україна

Інформації про те, коли захисника привезуть у Хмельницьку область та коли відбудуться похорони, поки немає.

Андрій Дзюба ye.ua

Як писав OBOZREVATEL, двоє українських військових отримали поранення в результаті бойових дій на Донбасі в середу, 11 грудня. Так, Росія не виконує взяті на себе зобов'язання щодо сталого припинення вогню, про яке домовилися на зустрічі "нормандської четвірки".

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