Головна Новини
24 січня • оновлено в 20:14
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Війна за незалежність України: терористи поранили бійця ЗСУ

1.1т
Читати матеріал російською

У зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі в п'ятницю, 24 січня, терористи "Л/ДНР" 9 разів порушили режим припинення вогню.

У результаті ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення. Про це проінформувала пресслужба ООС на сторінці в Facebook.

Уточнюється, що позиції ЗСУ обстріляли із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також була присутня снайперська активність.

Новини
Україна зазнала величезних втрат: як минув тиждень в ООС

Терористи обстріляли ЗСУ на Донбасі

Терористи обстріляли ЗСУ на Донбасі

5 канал

П'ять обстрілів по позиціях відкривалися в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

  • неподалік Талаківки – зі станкового протитанкового гранатомета (6 пострілів) і великокаліберного кулемета;

  • два рази поруч із Пісками – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • поблизу Павлополя – зі станкового протитанкового гранатомета (3 постріли), а також снайперської гвинтівки й іншої стрілецької зброї;

  • у районі населеного пункту Опитне – 1 постріл із протитанкового ракетного комплексу.

Карта ООС

Карта ООС

Чотири ворожих обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

  • неподалік Новолуганського – зі станкового протитанкового гранатомета (4 постріли) і великокаліберного кулемета;

  • двічі поблизу населеного пункту Луганське – з міномета калібру 82 мм (2 міни), а також гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

  • поруч з Оріховим – зі 120-мм міномета (9 мін).

На ділянках розведення №1, №2 та №3 обстановка стабільна.

Як писав OBOZREVATEL, один український воїн був поранений у результаті бойових дій на Донбасі 23 січня. Тоді збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Донбас Новини ЛНР Новини ДНР ООС Збройні сили України Новини Донбасу
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
49
6
Смішно
15
Цікаво
19
Сумно
10
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Юг Руси
Юг Руси
Очень печально! ...... Что одного и только ранили!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
3

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги