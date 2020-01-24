Війна за незалежність України: терористи поранили бійця ЗСУ

У зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі в п'ятницю, 24 січня, терористи "Л/ДНР" 9 разів порушили режим припинення вогню.

У результаті ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення. Про це проінформувала пресслужба ООС на сторінці в Facebook.

Уточнюється, що позиції ЗСУ обстріляли із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також була присутня снайперська активність.

Терористи обстріляли ЗСУ на Донбасі 5 канал

П'ять обстрілів по позиціях відкривалися в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

неподалік Талаківки – зі станкового протитанкового гранатомета (6 пострілів) і великокаліберного кулемета;

два рази поруч із Пісками – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

поблизу Павлополя – зі станкового протитанкового гранатомета (3 постріли), а також снайперської гвинтівки й іншої стрілецької зброї;

у районі населеного пункту Опитне – 1 постріл із протитанкового ракетного комплексу.

Карта ООС

Чотири ворожих обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

неподалік Новолуганського – зі станкового протитанкового гранатомета (4 постріли) і великокаліберного кулемета;

двічі поблизу населеного пункту Луганське – з міномета калібру 82 мм (2 міни), а також гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

поруч з Оріховим – зі 120-мм міномета (9 мін).

На ділянках розведення №1, №2 та №3 обстановка стабільна.

Як писав OBOZREVATEL, один український воїн був поранений у результаті бойових дій на Донбасі 23 січня. Тоді збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.

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