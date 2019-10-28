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28 жовтня • оновлено в 23:12
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/ Розслідування

У Золотому обстріляли обеззброєних добровольців, які поскандалили із Зеленським

7.3т Читати матеріал російською

На Донбасі в селищі Золоте терористи "Л/ДНР" обстріляли українських добровольців.

Про це повідомив журналіст Айдер Муждабаєв в Facebook після бесіди з екс-бійцем "Азова" Денисом Янтарем, який недавно поскандалив з президентом Володимиром Зеленським.

"У прямому ефірі ATR ми спілкувалися саме з Денисом Янтарем, і він змушений був перервати розмову", - повідомив Муждабаев.

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Сам Янтар в ефірі заявив, що окупанти застосували стрілецьку зброю. Однак ніхто з добровольців не постраждав.

"Страшного обстрілу не було. Він був більш прицільний, по тих місцях, де ми знаходимося. Зброї у нас на позиції немає, ми б хотіли себе убезпечити... Було трохи тривожно", - сказав представник партії "Національний корпус".

Пізніше він уточнив, що "пролетіло кілька патронів" і запевнив, що нічого серйозного не сталося. "Продовжимо залишатися в Золотому", - заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час візиту в Золоте Зеленський жорстко поспілкувався з добровольцями, які, як заявили в штабі ООС, знаходяться там нелегально і порушують закон.

Президент вимагав, щоб вони прибрали з селища свою зброю, оскільки цим вони лякали місцевих жителів. У відповідь бійці заявили, що не послухають головнокомандувача і залишаться в Золотому. Однак незабаром з'явилася інформація, що зброю добровольців все ж вивезли з Золотого.

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
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