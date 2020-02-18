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18 лютого • оновлено в 16:41
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У Житомирі військовий повісився в душі: деталі трагедії

1.4т
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У Житомирі в гуртожитку військової частини військовослужбовець-контрактник покінчив життя самогубством.

Хлопця знайшли повішеним. Про це повідомляє пресслужба військової прокуратури Центрального регіону України

"У прокуратуру Житомирського гарнізону 17 лютого надійшло повідомлення про самогубство шляхом повішання військовослужбовця-контрактника в душовій кабіні гуртожитку", – йдеться у повідомленні. За даними експертів, ознак насильницької смерті у військового не виявлено.

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У Житомирі військовий повісився у душі

У Житомирі військовий повісився у душі

Liga.net

Також правоохоронці знайшли в мобільному телефоні військовослужбовця скріншот із передсмертною запискою.

За фактом загибелі почали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство). Слідство розглядає версію самогубства військового.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в будівлі Центральної виборчої комісії у Києві застрелився військовослужбовець з Управління державної охорони.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Україна Житомир
Тег
Збройні сили України
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Повесился в дУше или в душЕ?
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
совiсть заела служить воровской власти
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