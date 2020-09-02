У Житомирі в перший день навчання загинув курсант військового інституту

У Житомирі в перший же день нового навчального року, 1 вересня, загинув курсант Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова, який вступив до нього тільки цьогоріч.

До трагедії призвело необережне поводження зі зброєю. Про це сповістили на сайті навчального закладу.

"З сумом повідомляємо, що 01.09.2020 курсант набору 2020 року Хоровський Максим Андрійович загинув внаслідок необережного поводження зі зброєю", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що детальні причини й обставини події нині вивчають представниками Військової служби правопорядку Збройних сил України, а також Військової прокуратури Житомирського гарнізону й Національної поліції.

"Командування Житомирського військового інституту висловлює щирі та глибокі співчуття рідним і близьким загиблого курсанта", – додали в навчальному закладі.

Повідомлення про смерть курсанта на сайті Житомирського військового інституту ім. С. П. Корольова

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 квітня на Яворівському полігоні у Львівській області знайшли мертвим курсанта Національної академії сухопутних військ із вогнепальним пораненням. З’ясувалося, що напередодні він посварився з дівчиною, а постріл було зроблено з автомата.

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