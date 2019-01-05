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У житловому будинку Маріуполя пролунав потужний вибух: є загиблі

7.8тЧитати матеріал російською

У Маріуполі в житловій квартирі в суботу, 5 січня, прогримів вибух.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції в Донецькій області. Виклик про інцидент надійшов о 21:20. "Кількість жертв уточнюється", — сказано в повідомленні.

Правоохоронці розповіли, що на місці працює слідчо-оперативна група, походження вибуху з'ясовують.

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За даними міського сайту 0629, НП сталася в квартирі на третьому поверсі на проспекті Будівельників у центральному районі. Попередньо, вибухнула граната, двоє людей загинули.

За розповідями очевидців, вибух було чутно навіть у 17-му мікрорайоні. Один із потерпілих перед смертю з вікна кликав на допомогу.

Як видно на знімках, труп одного з них звисає з вікна із відірваною кінцівкою, внизу видно велику калюжу крові.

Обережно! Фото 18+

У житловому будинку Маріуполя пролунав потужний вибух: є загиблі

0629.com.ua

У житловому будинку Маріуполя пролунав потужний вибух: є загиблі

0629.com.ua

На місце НП приїхали вибухотехніки, також видно 3-4 машини медиків.

Як писав OBOZREVATEL, раніше у Вінниці прогримів потужний вибух у тролейбусі під час руху, постраждали три людини.

Місце
УкраїнаМаріуполь
Теги
вибухсмерть
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Они были сочувствующими Педерашке
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Дяченко Андрій
Дяченко Андрій
"Реакція" на Магнітогорськ?
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Граната смэрековым обезьянам не игрушка!
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