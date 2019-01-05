У житловому будинку Маріуполя пролунав потужний вибух: є загиблі

У Маріуполі в житловій квартирі в суботу, 5 січня, прогримів вибух.
Про це повідомляє прес-служба Нацполіції в Донецькій області. Виклик про інцидент надійшов о 21:20. "Кількість жертв уточнюється", — сказано в повідомленні.
Правоохоронці розповіли, що на місці працює слідчо-оперативна група, походження вибуху з'ясовують.
За даними міського сайту 0629, НП сталася в квартирі на третьому поверсі на проспекті Будівельників у центральному районі. Попередньо, вибухнула граната, двоє людей загинули.
За розповідями очевидців, вибух було чутно навіть у 17-му мікрорайоні. Один із потерпілих перед смертю з вікна кликав на допомогу.
Як видно на знімках, труп одного з них звисає з вікна із відірваною кінцівкою, внизу видно велику калюжу крові.
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На місце НП приїхали вибухотехніки, також видно 3-4 машини медиків.
Як писав OBOZREVATEL, раніше у Вінниці прогримів потужний вибух у тролейбусі під час руху, постраждали три людини.