У житловому будинку Маріуполя пролунав потужний вибух: є загиблі

У Маріуполі в житловій квартирі в суботу, 5 січня, прогримів вибух.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції в Донецькій області. Виклик про інцидент надійшов о 21:20. "Кількість жертв уточнюється", — сказано в повідомленні.

Правоохоронці розповіли, що на місці працює слідчо-оперативна група, походження вибуху з'ясовують.

За даними міського сайту 0629, НП сталася в квартирі на третьому поверсі на проспекті Будівельників у центральному районі. Попередньо, вибухнула граната, двоє людей загинули.

За розповідями очевидців, вибух було чутно навіть у 17-му мікрорайоні. Один із потерпілих перед смертю з вікна кликав на допомогу.

Як видно на знімках, труп одного з них звисає з вікна із відірваною кінцівкою, внизу видно велику калюжу крові.

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0629.com.ua

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На місце НП приїхали вибухотехніки, також видно 3-4 машини медиків.

Як писав OBOZREVATEL, раніше у Вінниці прогримів потужний вибух у тролейбусі під час руху, постраждали три людини.