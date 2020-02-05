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7 лютого • оновлено в 08:50
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У житло топів НАЗК вночі проникли невідомі

2.4т
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У ніч з 3 на 4 лютого невідомі незаконно проникли в помешкання керівників двох департаментів Національного агентства запобігання корупції (НАЗК).

Як повідомляється на сайті відомства, у зв'язку з цим очільник НАЗК Олександр Новіков звернувся до генерального прокурора Руслана Рябошапки та голови Національної поліції України Ігоря Клименка. За його словами, факт проникнення в житло чиновників можна вважати зазіханням на їх безпеку.

Проникнення в будинок

Проникнення в будинок

ua-reporter.com

"Характер, час та інші обставини цих дій дають підстави стверджувати про високу ймовірність їх здійснення організованою групою з метою зовнішнього тиску на зазначених осіб у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків", – йдеться в заяві НАЗК.

Крім того, Новіков наголосив, що співробітники відомства повинні бути надійно захищені для того, щоб ефективно і сумлінно виконувати свої професійні обов'язки. "Ми будемо вживати всіх заходів, щоб убезпечити працівників НАЗК та їх сім'ї від тиску і протиправних посягань", – запевнив очільник органу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 19 вересня Антикорупційний комітет Верховної Ради отримав правки до законопроєкту №1029 про перезавантаження Національного агентства з питань запобігання корупції.

  • А 15 січня Кабінет міністрів затвердив Олександра Новікова новим головою НАЗК.

  • Протягом перехідного періоду перезавантаження Агентства обов'язки його керівника з 20 жовтня 2019 року виконувала Наталя Новак.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особи
Ігор Клименко Руслан Рябошапка Олександр Новіков
Місце
Україна
Тег
Національне агентство з питань запобігання корупції
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