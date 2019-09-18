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18 вересня • оновлено в 12:21
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/ Розслідування

У Запорізькій області жорстоко вбили чиновника: що про нього відомо

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Заступник селищного голови Якимівки Запорізької області Дмитро Кириллов, який був убитий 18 вересня, на своїй посаді займався низкою гуманітарних напрямків, а в минулому мав бізнес.

На сайті Якимівської селищної ради зазначено, що вбитий був заступником глави з питань діяльності виконавчих органів. В електронній декларації за 2018 рік вказано, що Кириллов також відповідав за напрямок гуманітарної і соціальної політики. До цього він був місцевим депутатом.

Згідно з його останньою електронною декларацією, поданою в березні цього року, він був одружений і мав двох дітей – сина Кирила і доньку Катерину. Все майно записано на дружину Дмитра, Альону.

Їй, згідно з документом, належить будинок у Кирилівці Запорізької області площею 75,90 метра квадратного, три земельні ділянки в Кирилівці (2700 та 406 метрів квадратних і одна без вказівки площі) та магазин у Запоріжжі площею 260 метрів квадратних.

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Також Альона Кириллова має автомобіль BMW X5 2015 року випуску і господарську споруду площею 8 квадратних метрів, яка розташована в Кирилівці. У більш ранній декларацій від 2017 року сім'я декларувала ще одне авто – Volkswagem Passat 2012 року випуску.

У Запорізькій області жорстоко вбили чиновника: що про нього відомо
У Запорізькій області жорстоко вбили чиновника: що про нього відомо
У Запорізькій області жорстоко вбили чиновника: що про нього відомо

До посади заступника голови Кириллов переміг на виборах до Якимівської міськради на 18-му виборчому окрузі. В інформації про тоді ще депутата йшлося, що Дмитро народився у 1977 році, здобув вищу освіту, жив у смт Кирилівка і займався підприємницькою діяльністю.

У Запорізькій області жорстоко вбили чиновника: що про нього відомо

Саме через бізнес, припустили очевидці, і трапилося вбивство. Як пише "Захід медіа", у Кириллова нібито могли бути недоброзичливці через торгові точки у Кирилівці.

На своїй посаді в селищній раді Кириллов вів активну діяльність. На офіційному сайті органу зазначено, що вбитий, крім своїх офіційних обов'язків, був главою опікунської ради і займався питаннями малозабезпеченого населення, а також очолював комісію приймання готовності навчальних закладів.

Дмитро Кириллов

Дмитро Кириллов

yakymivska.gromada.org.ua

Кириллов на засіданні опікунської ради

Кириллов на засіданні опікунської ради

yakymivska.gromada.org.ua

Дмитро Кириллов під час покладання квітів на могили захисників України

Дмитро Кириллов під час покладання квітів на могили захисників України

yakymivska.gromada.org.ua

Як писав OBOZREVATEL, у Запорізькій області знайшли мертвим приватного перевізника, який з 30 на 31 серпня безвісти зник разом із особистим авто Geely. Зловмисники вбили його, закопали тіло і викрали автомобіль, який встигли продати ще до затримання поліцією.

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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Бедный несчастный все на жену,хапуга сто пудово раз у него "ничего нет"))))
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