У Запорізькій області жорстоко вбили чиновника: що про нього відомо

Заступник селищного голови Якимівки Запорізької області Дмитро Кириллов, який був убитий 18 вересня, на своїй посаді займався низкою гуманітарних напрямків, а в минулому мав бізнес.

На сайті Якимівської селищної ради зазначено, що вбитий був заступником глави з питань діяльності виконавчих органів. В електронній декларації за 2018 рік вказано, що Кириллов також відповідав за напрямок гуманітарної і соціальної політики. До цього він був місцевим депутатом.

Згідно з його останньою електронною декларацією, поданою в березні цього року, він був одружений і мав двох дітей – сина Кирила і доньку Катерину. Все майно записано на дружину Дмитра, Альону.

Їй, згідно з документом, належить будинок у Кирилівці Запорізької області площею 75,90 метра квадратного, три земельні ділянки в Кирилівці (2700 та 406 метрів квадратних і одна без вказівки площі) та магазин у Запоріжжі площею 260 метрів квадратних.

Також Альона Кириллова має автомобіль BMW X5 2015 року випуску і господарську споруду площею 8 квадратних метрів, яка розташована в Кирилівці. У більш ранній декларацій від 2017 року сім'я декларувала ще одне авто – Volkswagem Passat 2012 року випуску.

До посади заступника голови Кириллов переміг на виборах до Якимівської міськради на 18-му виборчому окрузі. В інформації про тоді ще депутата йшлося, що Дмитро народився у 1977 році, здобув вищу освіту, жив у смт Кирилівка і займався підприємницькою діяльністю.

Саме через бізнес, припустили очевидці, і трапилося вбивство. Як пише "Захід медіа", у Кириллова нібито могли бути недоброзичливці через торгові точки у Кирилівці.

На своїй посаді в селищній раді Кириллов вів активну діяльність. На офіційному сайті органу зазначено, що вбитий, крім своїх офіційних обов'язків, був главою опікунської ради і займався питаннями малозабезпеченого населення, а також очолював комісію приймання готовності навчальних закладів.

Дмитро Кириллов yakymivska.gromada.org.ua

Кириллов на засіданні опікунської ради yakymivska.gromada.org.ua

Дмитро Кириллов під час покладання квітів на могили захисників України yakymivska.gromada.org.ua

Як писав OBOZREVATEL, у Запорізькій області знайшли мертвим приватного перевізника, який з 30 на 31 серпня безвісти зник разом із особистим авто Geely. Зловмисники вбили його, закопали тіло і викрали автомобіль, який встигли продати ще до затримання поліцією.

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