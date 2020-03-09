У Запоріжжі впала статуя і вбила дівчинку: керівництво парку знайшло відмазку

Адміністрація парку "Дубовий гай" в Запоріжжі, де дерев'яна 200-кілограмова статуя вбила 8-річну Аню Ждан, заявила, що скульптура не перебувала на балансі комунального підприємства та її збиралися знищити.

Виправдання кричущої трагедії озвучив у коментарі 061.ua директор Олег Комаренко. Чоловік запевнив: статуя хиталася, тому її демонтували і збиралися ліквідувати на подвір'ї, проте хтось поставив "ведмедя" назад.

"5 березня заступник із благоустрою помітив, що одна з дерев'яних статуй хиталася, він її демонтував. Був наказ, розпорядження. Поклав її біля дороги, вона лежала там у вигляді колоди. Але є відео, де група людей 5 – 6 осіб цю статую поставили. Зараз поліція розбирається, всі відеозаписи вилучено. Скульптури не було на балансі парку", – прокоментував Комаренко.

У Запоріжжі статуя вбила дівчинку: керівництво парку знайшло відмазку

За його словами, нібито ніхто зі співробітників парку не помітив, що демонтована статуя знову стоїть.

"Ми ведемо своє службове розслідування. Зважаючи на відео камер спостереження, 8 березня о 14:10 двоє дівчаток, батьки яких сиділи і святкували в кафе на відстані близько 150 метрів, прибігли на майданчик, одна дівчинка залізла на дерево, друга – на статую, статуя впала. Це жах. Думаю, це нещасний випадок", – підсумував Комаренко.

У Запоріжжі статуя вбила дівчинку: керівництво парку знайшло відмазку 061.ua

У той же час, на сайті мерії сьогодні з'явилася інформація, в якій повідомляється, що міський голова доручив провести службове розслідування з приводу НП.

У поліції відкрили одразу два кримінальні провадження: за статтею службова недбалість (ст. 367) і умисне вбивство (ст. 115).

Кадри 18+

Як повідомляв OBOZREVATEL, статуя впала на дівчинку 8 березня. Її непритомну відвезли в лікарню. Про смерть дитини стало відомо 9 березня.

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