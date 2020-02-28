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28 лютого • оновлено в 17:37
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/ Розслідування

У Запоріжжі верхівка поліції провернула хитру аферу з колесами для БТР

1.8т
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Співробітники ГУ Нацполіціі в Запорізькій області в змові з бізнесменами закупили старі шини до бронетехніки за ціною нових, присвоївши з бюджету 250 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба Департаменту внутрішньої безпеки НПУ.

"Оперативники Запорізького управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ встановили, що в 2018 році, в той час один із заступників начальника Головного управління поліції Запоріжжя (держслужбовець 6-го рангу) в змові з головою тендерного комітету, начальником відділу забезпечення автотранспортом ГУНП і з жінкою-підприємцем провернули фінансову аферу", – йдеться в повідомленні.

БТР

БТР

Ілюстрація

Слідство встановило, що посередник закупив 16 старих покришок для БТР, термін випуску яких датується 1980-ми роками. Попередньо їх пофарбували, надавши товарний вигляд, і поставили на облік ГУНП області.

"За висновком експертів Центру сертифікації шин і технічних гумових виробів і Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України встановлено, що шини, в які " перевзули" відомчу бронетехніку спільники змови, не придатні до експлуатації", – відмічено в інформації.

У червні 2019 року було оголошено підозру начальнику відділу забезпечення автотранспортом обласного главку поліції. 28 лютого 2020 року був вручено підозра трьом його спільникам: колишньому заступнику глави поліції Запоріжжя, колишньому голові тендерного комітету обласної поліції та жінці-підприємцю.

Підозрюваним у разі доведення провини загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Чернівецькій області прикордонник "погорів" на взятнічество і покритті контрабанди.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна Запоріжжя
Теги
корупція Національна поліція України
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