У Запоріжжі верхівка поліції провернула хитру аферу з колесами для БТР

Співробітники ГУ Нацполіціі в Запорізькій області в змові з бізнесменами закупили старі шини до бронетехніки за ціною нових, присвоївши з бюджету 250 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба Департаменту внутрішньої безпеки НПУ.

"Оперативники Запорізького управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ встановили, що в 2018 році, в той час один із заступників начальника Головного управління поліції Запоріжжя (держслужбовець 6-го рангу) в змові з головою тендерного комітету, начальником відділу забезпечення автотранспортом ГУНП і з жінкою-підприємцем провернули фінансову аферу", – йдеться в повідомленні.

БТР Ілюстрація

Слідство встановило, що посередник закупив 16 старих покришок для БТР, термін випуску яких датується 1980-ми роками. Попередньо їх пофарбували, надавши товарний вигляд, і поставили на облік ГУНП області.

"За висновком експертів Центру сертифікації шин і технічних гумових виробів і Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України встановлено, що шини, в які " перевзули" відомчу бронетехніку спільники змови, не придатні до експлуатації", – відмічено в інформації.

У червні 2019 року було оголошено підозру начальнику відділу забезпечення автотранспортом обласного главку поліції. 28 лютого 2020 року був вручено підозра трьом його спільникам: колишньому заступнику глави поліції Запоріжжя, колишньому голові тендерного комітету обласної поліції та жінці-підприємцю.

Підозрюваним у разі доведення провини загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади.

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