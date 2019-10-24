У Запоріжжі вдарили ножем активістку: поліція показала злочинця

У Запоріжжі оголосили в розшук чоловіка, якого підозрюють у замаху на вбивство активістки Анжеліки Бєлової.

Фото і прикмети зловмисника опублікували на сторінці пресслужби поліції Запорізької області в Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"У скоєнні тяжкого злочину обґрунтовано підозрюється чоловік, на вигляд 30-40 років, зріст близько 170-175 см, слов'янської зовнішності, середньої статури, волосся темно-русяве, на лобі має залисини, очі опуклі, був одягнений у чорний одяг", – йдеться у повідомленні.

У Запоріжжі вдарили ножем Анжеліку Бєлову: фото злочинця Нацполіція

У Запоріжжі вдарили ножем Анжеліку Бєлову: фото злочинця Нацполіція

У поліції зазначили, що почали оперативно-розшукові заходи щодо встановлення особи і місця перебування зловмисника. Всіх, хто має будь-яку інформацію про чоловіка, попросили звертатися за номером "102".

У Запоріжжі вдарили ножем Анжеліку Бєлову Facebook Anzhelika Bielova

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Бєлову напали під її будинком. Дівчину вдарили ножем у груди, в результаті чого вона потрапила в реанімацію і була успішно прооперована.

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