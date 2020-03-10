Адміністрація парку "Дубовий гай", де 200-кілограмова скульптура вбила 8-річну Аню Ждан, повинна була врегулювати питання з "безгоспними" дерев'яними фігурами.

Таку думку OBOZREVATEL висловив адвокат Артем Шахторін.

"Якщо є сторонні скульптури, які не перебувають на балансі парку, міста, потрібно зобов'язати компанію, що встановила їх, привести територію в попередній стан", – зазначив він.

8 березня Аня, перебуваючи в парку з батьками, залізла на одну з дерев'яних скульптур, яка, падаючи, придавила дитину. Дівчинку госпіталізували, проте 9 березня вона померла Соцмережі

Раніше директор комунального підприємства "Дубовий Гай" Олег Комаренко заявив, що скульптури не перебувають на балансі парку.

Також додамо, що безгоспні дерев'яні фігури стоять в парку з 2013 року. Їх встановили в рамках фестивалю.

Місце події actual.today

Відразу ж після трагедії поліція відкрила два кримінальних провадження за ст. 115 КК України (умисне вбивство) та ст. 367 КК (службова недбалість). Керівництво парку відсторонено від займаної посади на період слідства.

До місця трагедії городяни несуть іграшки 061.ua

Додамо, що поруч з місцем, де загинула Аня Ждан, деякі жителі Запоріжжя встановили фотографію з написом "Пробач нам" і принесли квіти та іграшки.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Статуя в парку "Дубовий гай" в Запоріжжі впала на дівчинку 8 березня. Її без свідомості відвезли в лікарню. При цьому про смерть дитини стало відомо 9 березня.

Адміністрація парку, де дерев'яна 200-кілограмова статуя вбила 8-річну Аню Ждан, заявила, що скульптура не перебуває на балансі комунального підприємства та її збиралися знищити.

Жителі Запоріжжя масово опублікували в мережі заклики до земляків прийти в парк "Дубовий гай", щоб вшанувати пам'ять загиблої Анни Ждан і добитися покарання для винних.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся