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У Запоріжжі перерізали горло кримінальному авторитету: вбивство потрапило на відео. Кадри 18+

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У Запоріжжі в четвер, 1 серпня, у власному дворі вбили місцевого кримінального авторитета.

За даними журналістів, жертвою виявився Олексій Петров на прізвисько "Петрик", повідомляє видання IPnews.

Згідно з опублікованими відео з місця злочину, на чоловіка напали двоє невідомих і перерізали йому горло. Відзначається, що авторитет помер на місці (щоб подивитися фото і ролики, поскрольте новину вниз).

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Згідно із записом із камери відеоспостереження, "Петрик" сам впустив у двір своїх убивць. Після короткої розмови ті почали його бити, при цьому один зі злочинців кілька разів ударив жертву ножем. Після декількох секунд боротьби чоловіка відтягнули за припарковане авто.

Також на ролику видно, як вбивці йдуть з місця інциденту. У одного з них ніж, а руки практично по лікті забруднені в крові.

У Запоріжжі перерізали горло кримінальному авторитету: вбивство потрапило на відео. Кадри 18+

Скрін відео

Журналісти видання уточнили, що кримінальний авторитет займався реалізацією відходів виробництва промислових підприємств, які накопичувалися на місцевому звалищі "Чорна Гора".

Згідно з останніми розслідуваннями, він працював у "зв'язці" з керівництвом підприємства "Запоріжсталь", оскільки було помічено, що охорона підприємства пропускала його транспорт для збору відходів.

До 2000 року Олексій Петров був одним із п'яти членів відомого угруповання "Франца". Останнім часом Петров проживав у приватному секторі в селищі Друготравневе.

Обережно! Фото та відео 18+!

Убитий

Убитий

IPnews

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Тема
Кримінал
Місце
Україна Запоріжжя
Теги
вбивство фотографии видео
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