Стала жертвою серійного маніяка: спливли нові дані про напад на активістку в Запоріжжі

Ромська активістка Анжеліка Бєлова, яку 24 жовтня вдарили ножем у серце, стала жертвою серійного маніяка, який нібито вже сім разів нападав на жінок і тримав у страху все Запоріжжя.

Про те, що замах не був пов'язаний з роботою дівчини, пишуть "Факти". Чоловік раніше вже був судимий.

"Ми дізналися, що було як мінімум сім таких епізодів. Цей хлопець нападав на молодих жінок. Підстерігають їх на вулиці і наносив удари гострими предметами. Одну жінку таким чином вбив – забив до смерті монтуванням. Він не ґвалтував своїх жертв і не грабував. Метою було нанести тілесні ушкодження, а можливо і вбити. За те вбивство він отримав 15 років ув'язнення, але недавно вийшов на свободу і тут же взявся за старе", – розповів глава правління організації "Запорізький ромський центр "Лачо Дром" Олексій Падченко.

Активістка з Запоріжжя стала жертвою серійного маніяка

За його словами, зловмисник помітив дівчину ще в магазині, де вона робила покупки, і простежив. Під під'їздом він напав і вдарив Бєлову ножем.

Слова Падченка підтвердили і записи з камер спостереження в магазині, які і допомогли затримати нападника.

"У той день у Анжеліки були з собою гроші, дорогий телефон, золоті прикраси. Але він нічого не взяв, його це не цікавило. Злочинець просто ходив по вулицях і шукав жертв. Його жертвою стала Анжеліка", – резюмував активіст.

Як писав OBOZREVATEL :

Близько 12 години24 жовтня в Запоріжжі невідомий напав із ножем на голову громадської організації "Запорізький ромський центр "Лачо Дром"Анжеліку Бєлову, в результаті чого вона потрапила в реанімацію.

Увечері того ж дня поліція оголосила в розшук підозрюваного чоловіка, оприлюднивши скрін з камери відеоспостереження.

Через кілька годин в поліції повідомили про затримання підозрюваного.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!