На Закарпатті трапилася моторошна ДТП з трьома авто. Відео 18+

В Ужгородському районі Закарпатської області вранці 14 серпня зіткнулися легкові автомобілі Mercedes, Chevrolet і вантажівка Tata.

Як повідомила OBOZREVATEL начальник пресслужби ГУНП у Закарпатській області Інеса Манзулич, ДТП трапилася на трасі Київ – Чоп біля с. Дубрівка.

"За попередньою інформацією, тілесні ушкодження отримали четверо осіб. Є загиблий" – розповіла вона.

Спікер обласної поліції зазначила, що наразі не відомо, в яких саме транспортних засобах перебували потерпілі.

ДТП в Закарпатській області Мукачево. net

Кримінальне провадження відкрито за ст. 286 ч. 2 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель потерпілого). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

ДТП трапилась біля с. Дубрівка Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одеській області зіткнулися три легкових автомобіля. В результаті на місці загинув чоловік і троє хлопців 18 – 19 років. Аварія трапилася через те, що одне з легкових авто виїхало на зустрічну смугу.

У Київській області легковий автомобіль на високій швидкості протаранив маршрутку поруч із зупинкою громадського транспорту. Загинули двоє пасажирів легковика. Травми отримали 15 пасажирів мікроавтобуса і водій авто.

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