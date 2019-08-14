На Закарпатті трапилася моторошна ДТП з трьома авто. Відео 18+

В Ужгородському районі Закарпатської області вранці 14 серпня зіткнулися легкові автомобілі Mercedes, Chevrolet і вантажівка Tata.
Як повідомила OBOZREVATEL начальник пресслужби ГУНП у Закарпатській області Інеса Манзулич, ДТП трапилася на трасі Київ – Чоп біля с. Дубрівка.
"За попередньою інформацією, тілесні ушкодження отримали четверо осіб. Є загиблий" – розповіла вона.
Спікер обласної поліції зазначила, що наразі не відомо, в яких саме транспортних засобах перебували потерпілі.
ДТП в Закарпатській області
Мукачево. net
Кримінальне провадження відкрито за ст. 286 ч. 2 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель потерпілого). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.
ДТП трапилась біля с. Дубрівка
Google. Maps
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одеській області зіткнулися три легкових автомобіля. В результаті на місці загинув чоловік і троє хлопців 18 – 19 років. Аварія трапилася через те, що одне з легкових авто виїхало на зустрічну смугу.
У Київській області легковий автомобіль на високій швидкості протаранив маршрутку поруч із зупинкою громадського транспорту. Загинули двоє пасажирів легковика. Травми отримали 15 пасажирів мікроавтобуса і водій авто.
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