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На Закарпатті трапилася моторошна ДТП з трьома авто. Відео 18+

2.4т Читати матеріал російською

В Ужгородському районі Закарпатської області вранці 14 серпня зіткнулися легкові автомобілі Mercedes, Chevrolet і вантажівка Tata.

Як повідомила OBOZREVATEL начальник пресслужби ГУНП у Закарпатській області Інеса Манзулич, ДТП трапилася на трасі Київ – Чоп біля с. Дубрівка.

"За попередньою інформацією, тілесні ушкодження отримали четверо осіб. Є загиблий" – розповіла вона.

Спікер обласної поліції зазначила, що наразі не відомо, в яких саме транспортних засобах перебували потерпілі.

ДТП в Закарпатській області

ДТП в Закарпатській області

Мукачево. net

Кримінальне провадження відкрито за ст. 286 ч. 2 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель потерпілого). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

ДТП трапилась біля с. Дубрівка

ДТП трапилась біля с. Дубрівка

Google. Maps

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одеській області зіткнулися три легкових автомобіля. В результаті на місці загинув чоловік і троє хлопців 18 – 19 років. Аварія трапилася через те, що одне з легкових авто виїхало на зустрічну смугу.

У Київській області легковий автомобіль на високій швидкості протаранив маршрутку поруч із зупинкою громадського транспорту. Загинули двоє пасажирів легковика. Травми отримали 15 пасажирів мікроавтобуса і водій авто.

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Теми
Ексклюзив Кримінал Війна на дорогах
Місце
Україна Ужгород
Теги
ДТП авто Національна поліція України кримінал
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Ignatova Natalia
Ignatova Natalia
Кому это смешно что люди гибнут? Явно не украинцы
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