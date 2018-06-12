У Заходу є для Путіна крайні заходи - Слава Рабинович

Санкції, які будуть застосовані Заходом проти Росії в разі масштабних військових дій РФ на території України, будуть "надзвичайно жорсткими"; вони можуть "дуже сильно прискорити кінець путінського режиму".

Таку думку в інтерв'ю OBOZREVATEL висловив російський фінансист і блогер Слава Рабинович.

"Будь-які дії Росії проти України і на території України будуть відразу зустрінуті не лише жорсткою обороною з боку України, але і найжорсткішими санкціями з боку світової спільноти", - заявив він.

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"Причому, це буде не якийсь там беззубий комплекс заходів, який був введений при анексії Криму. Я думаю, що при такому сценарії можна очікувати надзвичайно жорстких санкцій. А санкції такого порядку не просто розхитують путінський режим - вони можуть дуже сильно прискорити його кінець", - упевнений блогер.

У цьому контексті він припустив "введення величезного числа персональних санкцій проти ще більшої кількості фізосіб з тієї доповіді, яка була опублікована для Конгресу США, часткове або повне ембарго в якихось областях на експорт російських енергоносіїв".

За оцінками Рабиновича, "ці крайні заходи тримаються західним співтовариством в кишені на той випадок, якщо Путін - неадекватний психопат - введе свої танки в умовний Будапешт".

Як писав OBOZREVATEL, під час "прямої лінії" Путін пояснив, що стримує світ від Третьої світової війни.