У загиблого Давиденка було багато зброї: спливли докази

У народного депутата від групи "Довіра" Валерія Давиденка, знайденого застреленим у Києві, було три види зареєстрованої зброї.

Про це йдеться в його декларації про доходи та майно за 2019 рік, опублікованій на сайті НАЗК.

Нагородний пістолет "Глок", знайдений біля тіла Давиденка

Згідно з документом, Давиденко задекларував карабін Blaser R8, мисливський нарізний карабін 716 PATROL BLK 16 і мисливську рушницю KRIEGHOFF OPTIMA.

За даними поліції, померлий мав нагородний пістолет "Глок-17" 9 мм (наказ МВС від 07.03.2018 №223), а при огляді місця події цей "Глок" був знайдений поряд з тілом.

Однак у декларації Давиденко не вказав наявність такої зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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