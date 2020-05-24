У загиблого Давиденка було багато зброї: спливли докази

У народного депутата від групи "Довіра" Валерія Давиденка, знайденого застреленим у Києві, було три види зареєстрованої зброї.
Про це йдеться в його декларації про доходи та майно за 2019 рік, опублікованій на сайті НАЗК.
Нагородний пістолет "Глок", знайдений біля тіла Давиденка
Згідно з документом, Давиденко задекларував карабін Blaser R8, мисливський нарізний карабін 716 PATROL BLK 16 і мисливську рушницю KRIEGHOFF OPTIMA.
За даними поліції, померлий мав нагородний пістолет "Глок-17" 9 мм (наказ МВС від 07.03.2018 №223), а при огляді місця події цей "Глок" був знайдений поряд з тілом.
Однак у декларації Давиденко не вказав наявність такої зброї.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в центрі Києва з вогнепальним пораненням в голову 23 травня був знайдений народний депутат, член групи "Довіра" Валерій Давиденко.
Тіло було виявлено прибиральницею в туалеті його особистого офісу, поруч з ним лежав пістолет.
Попередньою версією загибелі Давиденка є самогубство, проте правоохоронці будуть розглядати й інші версії.
Також з'явилися свіжі фото і відео з місця події.
Місцевий житель розповів, що автомобіль Давиденка з самого ранку стояв біля його офісу.
Також стало відомо, що вікно кабінету народного обранця було відкрито, а в його машині виявили другий пістолет.
Народний депутат від групи "Довіра" Сергій Шахов висловив думку, що його колегу вбили, тому версія про суїцид не має під собою підстав.
Відомо, що в минулому Давиденко був головою наглядової ради Державної продовольчо-зернової корпорації України, яка замішана в махінаціях і корупційних скандалах.
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